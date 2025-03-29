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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    0 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    15 комментариев
    29 марта 2025, 18:32 • Новости дня

    В Дании прошли протесты против притязаний США на Гренландию

    Датчане в Копенгагене и Орхусе провели протесты против притязаний США на Гренландию

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Дании и Орхусе прошли митинги против притязаний США на Гренландию, участие в них приняли более тысячи человек, собравшихся у американского посольства и представительств.

    Как сообщает DR, в субботу в Копенгагене и Орхусе прошли массовые демонстрации против давления США на Данию с целью получения контроля над Гренландией. В столице страны перед американским посольством собрались более 800 человек, которые держали флаги Гренландии и Дании, а также транспаранты с надписью «Гренландия не продается», передает РИА «Новости».

    В пятницу датский телеканал TV2 сообщил о собрании примерно 300 человек перед представительством Гренландии в Копенгагене. Участники выражали поддержку гренландскому народу и выступали против притязаний США.

    Протесты связаны с недавним визитом делегации из США в Гренландию, который состоялся на фоне высказываний американского президента Дональда Трампа о его намерении заполучить остров. Трамп пообещал жителям Гренландии богатство в случае присоединения к США, что вызвало возмущение в Дании.

    Гренландия, бывшая колонией Дании до 1953 года, в 2009 году получила автономию и право на самоуправление, оставаясь частью датского королевства.

    Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

    Между тем президент США Дональд Трамп в субботу опубликовал видео в TruthSocial, где подчеркнул намерение защитить Гренландию от угроз «со стороны России», ссылаясь на исторический опыт США на острове.

    Американист Рафаэль Ордуханян отметил, что европейцы сами создали и поверили в чушь по поводу «российской агрессии», поэтому Трамп троллит их, обещая «защитить Гренландию» от подобных угроз.

    28 марта 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    Медведев назвал два сценария судьбы Зеленского
    @ Stephanie Lecocq/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США по полезным ископаемым приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Медведев считает, что Зеленский окажется в сложной ситуации, независимо от принятого решения по сделке, передает RT.

    «Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на Майдане, как Муссолини. А если отвергнет, то США перезагрузят бандеровский режим. Шах и мат», – написал он в своем англоязычном аккаунте в X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева и в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

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    28 марта 2025, 12:14 • Новости дня
    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

    Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Берлин доверил американской стороне около 37% своего золотого резерва. При стремительном ухудшении отношений между странами хранить этот запас в Соединенных Штатах кажется рискованным. Однако Вашингтон не станет возвращать немцам слитки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Германии призвали вернуть золотой запас из США.

    «Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

    Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

    Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

    На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

    Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

    При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

    Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

    «Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

    По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

    Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

    Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

    Коментарии (14)
    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

    Коментарии (0)
    28 марта 2025, 02:55 • Новости дня
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу

    Зеленский заявил о готовности доверять Трампу только в случае «ответа» США на «нарушения» Россией договоренностей

    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не сможет доверять главе американского государства Дональду Трампу, если США не будут реагировать на «нарушения» договоренностей со стороны России.

    Зеленский подчеркнул, что если Америка «действенно отвечает» на якобы допущенные «нарушения» со стороны России, то это вызывает доверие к США и американскому президенту, передает РИА «Новости».

    «А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление санкций, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур в рамках сделки по безопасности в Черном море.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что санкции против России могут быть смягчены. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине.

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    27 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили

    Трамп объявил о введении США пошлин в 25% на импортные автомобили с апреля

    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили, заявил президент США Дональд Трамп. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала защитить европейские экономические интересы.

    «Мы подписываем указ сегодня. Он вступает в силу 2 апреля. Начнем взимание 3 апреля», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    В своем выступлении в Овальном кабинете он подчеркнул, что эта мера будет постоянной и направлена на стимулирование роста автомобильной отрасли внутри США.

    В ответ на решение США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление. Она подчеркнула, что Евросоюз оценит решение США ввести пошлины на европейские автомобили. Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США сообщали, что планируют ввести пошлины в размере около 25% в отношении зарубежных автомобилей и фармацевтики. США уже ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25% .

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    27 марта 2025, 21:46 • Новости дня
    США перестали платить взносы в ВТО

    Reuters: США приостановили взносы в ВТО

    США перестали платить взносы в ВТО
    @ Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США временно приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках усилий по сокращению федеральных расходов, пишет Reuters.

    Три источника в торговой сфере сообщили агентству Reuters, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа приняла решение приостановить взносы во Всемирную торговую организацию. Эта мера является частью более широкой программы администрации по сокращению государственных расходов и переоценке международных обязательств.

    Администрация Трампа видит в международных организациях, таких как ВТО, угрозу своей экономической политике под лозунгом «Америка прежде всего». В рамках этой стратегии США планируют выйти из некоторых организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и снизить финансирование других.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ, если организация изменит свои подходы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстными интересами, а не заботой о здоровье граждан.

    Коментарии (5)
    28 марта 2025, 07:40 • Новости дня
    Миршаймер раскрыл планы Трампа по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

    По его мнению, президент США не планирует выделять Украине дополнительные пакеты военной помощи, а будет использовать эту тему как рычаг давления на Киев, передает РИА «Новости».

    Профессор Чикагского университета заявил, что Трамп, вероятно, не станет возвращаться в конгресс с запросом на новые поставки оружия для продолжения поддержки Киева.

    Миршаймер добавил, что Трамп, вероятно, скажет украинским властям, что его возможности ограничены из-за нехватки голосов в конгрессе для дальнейшего финансирования.

    Это, по мнению Миршаймера, может вынудить Киев прекратить военные действия до исчерпания запасов оружия.

    Ранее в Польше объявили, что НАТО будет контролировать поставки оружия Украине. Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ. До этого в Европе сорвался план по расходованию 40 млрд евро на военную помощь Украине.

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    27 марта 2025, 09:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил ЕС и Канаде жесткими пошлинами за вред США

    Трамп намерен ввести жесткие пошлины против ЕС и Канады за вред США

    Трамп пригрозил ЕС и Канаде жесткими пошлинами за вред США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

    В социальной сети Truth Social президент США сообщил о возможных мерах против Европейского союза и Канады, передает ТАСС.

    По словам президента, если эти государства решат объединиться с целью нанести экономический ущерб США, то Вашингтон ответит введением более жестких пошлин, чем запланированы сейчас.

    Ранее Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

    Франция призвала Европейский союз подготовить ответные меры на возможные пошлины со стороны США, которые могут быть введены администрацией Дональда Трампа в апреле.

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

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    28 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Вэнс рассказал о планах США по Гренландии

    Вэнс заявил, что Гренландия может стать независимой и присоединиться к США

    Вэнс рассказал о планах США по Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам, при этом не планирует использовать военную силу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на пресс-конференции по итогам визита на остров, подчеркнул, что Вашингтон не намерен использовать военную силу для достижения этой цели. Он выразил уверенность, что жители острова примут решение о самоопределении и независимости от Дании, передает РИА «Новости».

    «Мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединенных Штатов Америки», – заявил Вэнс.

    Он добавил, что США готовы к диалогу с местным населением для контролирования острова.

    Вэнс также отметил, что у США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, однако планируется инвестировать в ледоколы и военные корабли, которые находятся на острове. Он подчеркнул, что общие цели потребуют вложения значительных ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия необходима Америке для обеспечения безопасности в свете растущих рисков со стороны Китая и России. Джей Ди Вэнс подчеркнул важность лидерства США в Арктике на следующее поколение, отметив, что американцы должны осознавать необходимость арктической миссии страны.

    Ранее визит вице-президента США Джей Ди Вэнса на американскую базу в Гренландии вызвал недовольство местных властей и стал причиной протестов.

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США.

    Президент России Владимир Путин заявил, что планы США по присоединению Гренландии являются серьезными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что для президента США Дональда Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию.

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    27 марта 2025, 12:31 • Новости дня
    В Британии автомобильные пошлины Трампа признали сильным ударом по экономике

    The Independent: Автомобильные пошлины Трампа стали сильным ударом по экономике

    В Британии автомобильные пошлины Трампа признали сильным ударом по экономике
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей, что может негативно сказаться на экономике Британии, крупнейшем экспортере машин в США, пишет The Independent.

    Великобритания столкнулась с серьезным экономическим вызовом из-за решения президента США Дональда Трампа, который объявил о введении пошлин в 25 процентов на импорт автомобилей и легких грузовиков в США, передает The Independent.

    Издание отмечает, что это решение является частью продолжающейся торговой войны, инициированной администрацией Трампа.

    Особое беспокойство вызывает влияние этой меры на британскую экономику, так как США являются крупнейшим экспортным рынком для автомобилей из Великобритании.

    Теневой торговый секретарь Эндрю Гриффит назвал эту новость «тревожной» и подчеркнул, что британские рабочие места находятся под угрозой. Он критиковал политику нынешнего правительства, утверждая, что оно не разработало эффективного плана переговоров с администрацией Трампа.

    Офис бюджетной ответственности Великобритании ранее снизил прогноз экономического роста страны вдвое, а введение пошлин, по мнению экспертов, может полностью нивелировать бюджетные резервы канцлера Рэйчел Ривз.

    Несмотря на текущие переговоры между Великобританией и США, результаты их пока остаются неясными.

    Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление в связи с решением США ввести тарифы на импорт автомобилей из Европы и пообещала защитить интересы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили. Он объявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

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    27 марта 2025, 22:07 • Новости дня
    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН

    Трамп отказался номинировать Стефаник постпредом США при ООН

    Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда при ООН
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп решил отозвать кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя при ООН, чтобы сохранить ее ключевую роль в Конгрессе для поддержки республиканского большинства и продвижения экономической политики.

    Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что отказался от намерения выдвинуть конгрессвумен Элиз Стефаник на пост постоянного представителя США при ООН, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение было принято для сохранения ее места в Палате представителей, где она играет важную роль в поддержке его политической программы.

    Он подчеркнул, что Элиз Стефаник с самого начала была важной частью его команды, также отметил, что попросил Стефаник остаться в Конгрессе, чтобы она продолжила помогать ему в обеспечении исторического сокращения налогов, создании рабочих мест и достижении рекордного экономического роста.

    «Я не хочу рисковать ее местом в Палате представителей, уверен в ее победе на перевыборах», – добавил Трамп.

    В своей записи в Truth Social Трамп также отметил, что «есть и другие, кто сможет делать хорошую работу в ООН».

    Между тем телеканал CBS сообщил, ссылаясь на источники, что уход Стефаник из Конгресса мог бы ослабить республиканское большинство, так как отрыв от демократов составляет всего несколько голосов.

    Элиз Стефаник, представляющая штат Нью-Йорк, занимает высокое положение среди республиканцев в нижней палате Конгресса.

    Ранее Guardian сообщала о том, что угрозы поступали в адрес кандидатов на посты главы Пентагона Пита Хегсета и постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник.

    В 2022 году Стефаник активно поддерживала вступление Украины в НАТО и выступала за значительную военную помощь Киеву, однако позже поменяла позицию.

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    29 марта 2025, 10:31 • Новости дня
    Трамп в видеоролике пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии»
    Трамп в видеоролике пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии»
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп опубликовал видео в TruthSocial, где подчеркнул намерение защитить Гренландию от угроз «со стороны России», ссылаясь на исторический опыт США на острове.

    Трамп разместил в социальной сети TruthSocial видео, в котором он пообещал защитить Гренландию от возможной «агрессии со стороны России», передает «Газета.Ru».

    В своем обращении Трамп подчеркнул, что Гренландия сталкивается с новыми вызовами, связанными не только с Россией, но и с экспансией Китая.

    Кроме того, в ролике были использованы архивные кадры времен Второй мировой войны, когда США активно присутствовали на острове.

    Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию.

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    27 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    ЕС пообещал ответные меры на пошлины США на автомобили

    Фон дер Ляйен пообещала защитить интересы ЕС после введения США пошлин на автомобили

    ЕС пообещал ответные меры на пошлины США на автомобили
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление в связи с решением США ввести тарифы на импорт автомобилей из Европы и пообещала защитить интересы ЕС, сообщило издание Politico.

    Решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей вызвало незамедлительную реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своем заявлении она выразила глубокое сожаление по поводу этого шага, подчеркнув, что пошлины – это налоги, которые негативно сказываются как на бизнесе, так и на потребителях в США и Европейском союзе, пишет Politico.

    Фон дер Ляйен заявила, что Европа будет оценивать влияние этих пошлин и ожидает дальнейших мер со стороны Вашингтона в ближайшие дни. Несмотря на сдержанный тон ее заявления, она дала понять, что ЕС готов к ответным действиям, но продолжит искать переговорные решения, одновременно защищая свои экономические интересы.

    Трамп, объявляя о введении пошлин, отметил, что они вступят в силу 2 апреля, а сбор начнется 3 апреля. Он также заявил, что это часть его стратегии по защите американских производителей и экономики. В 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, включая импорт из стран, не входящих в ЕС, таких как Япония, Мексика и Южная Корея.

    Президент США  заявил, что с апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили.

    Трамп также объявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

    В Еврокомиссии ранее заявили о контрмерах в отношении американского импорта в Европейский союз на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из Европейского союза.

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    28 марта 2025, 01:56 • Новости дня
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    Путин счел желание Трампа завершить конфликт на Украине искренним
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что и в России, и в мире внимательно смотрят за ходом российско-американских переговоров.

    Путин также заявил о готовности России «работать с Европой» над урегулированием конфликта на Украине, но отметил, что европейцы «ведут себя непоследовательно» и «постоянно пытаются нас водить за нос».

    «Но ничего, мы уже к этому привыкли. Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам, мы допускать не будем», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что безопасность России должна быть обеспечена на длительную историческую перспективу, для мирного урегулирования на Украине необходимо устранить первопричины конфликта, которые «привели к сегодняшней ситуации».

    Напомним, Путин заявил, что российские войска могут «добить» украинскую армию, а также предложил подумать над возможностью внешнего управления на Украине.

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    28 марта 2025, 14:15 • Новости дня
    Telegraph: Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, потребовав репарационных выплат и выдвинув претензии на ресурсы Украины, «приставил пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Telegraph.

    В статье The Telegraph отмечается, что Трамп намерен превратить Украину в ресурсную провинцию для американской промышленности, передает РИА «Новости». Таким образом, он планирует обеспечить поставки редких минералов и других ресурсов, необходимых для экономического роста США.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что США сконцентрированы на урегулировании украинского конфликта, а не на сделке по недрам Украины или матче между КХЛ и НХЛ.

    Также сообщалось, что США отказались возобновлять военную помощь Киеву в обмен на сделку по минералам.

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    29 марта 2025, 00:59 • Новости дня
    Трамп заявил о скором введении пошлин на фармацевтические товары в США

    США готовятся ввести пошлины на фармацевтическую продукцию, сообщил Трамп

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон планирует объявить о введении пошлин на фармацевтическую продукцию, заявил Дональд Трамп, подчеркнув необходимость возвращения производства лекарств в США.

    Президент США Дональд Трамп заявил о скором введении пошлин на фармацевтическую продукцию, сообщает ТАСС. В беседе с журналистами на борту президентского самолета Трамп отметил, что это решение направлено на возвращение производства лекарств в США. По его словам, введение пошлин позволит сократить зависимость от других стран, как это было во время пандемии COVID-19.

    Трамп не уточнил размер пошлин, но подчеркнул, что они будут достаточными для того, чтобы фармацевтические компании перенесли производство в США. Президент также заявил об открытости для сделок по пошлинам с другими странами, включая Британию. Он подчеркнул, что такие сделки возможны после введения пошлин, если США получат выгоду от этих соглашений.

    Ранее в феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия из ряда стран, включая Австралию и Евросоюз. Эти меры были приняты с целью защиты американской промышленности. Также США подняли пошлины на товары из Китая с 10% до 20% и ввели 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, с последующей отсрочкой до апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает введение мер против США, включая ограничения на технологии, в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, что может повлиять на компании, такие как Starlink. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей, что может негативно сказаться на экономике Британии, крупнейшем экспортере машин в США. Трамп также заявил о намерении ввести более жесткие пошлины против Евросоюза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на экономический ущерб США.

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