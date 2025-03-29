В Дании прошли протесты против притязаний США на Гренландию

Датчане в Копенгагене и Орхусе провели протесты против притязаний США на Гренландию

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает DR, в субботу в Копенгагене и Орхусе прошли массовые демонстрации против давления США на Данию с целью получения контроля над Гренландией. В столице страны перед американским посольством собрались более 800 человек, которые держали флаги Гренландии и Дании, а также транспаранты с надписью «Гренландия не продается», передает РИА «Новости».

В пятницу датский телеканал TV2 сообщил о собрании примерно 300 человек перед представительством Гренландии в Копенгагене. Участники выражали поддержку гренландскому народу и выступали против притязаний США.

Протесты связаны с недавним визитом делегации из США в Гренландию, который состоялся на фоне высказываний американского президента Дональда Трампа о его намерении заполучить остров. Трамп пообещал жителям Гренландии богатство в случае присоединения к США, что вызвало возмущение в Дании.

Гренландия, бывшая колонией Дании до 1953 года, в 2009 году получила автономию и право на самоуправление, оставаясь частью датского королевства.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

Между тем президент США Дональд Трамп в субботу опубликовал видео в TruthSocial, где подчеркнул намерение защитить Гренландию от угроз «со стороны России», ссылаясь на исторический опыт США на острове.

Американист Рафаэль Ордуханян отметил, что европейцы сами создали и поверили в чушь по поводу «российской агрессии», поэтому Трамп троллит их, обещая «защитить Гренландию» от подобных угроз.