То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
В Дании прошли протесты против притязаний США на Гренландию
Датчане в Копенгагене и Орхусе провели протесты против притязаний США на Гренландию
В столице Дании и Орхусе прошли митинги против притязаний США на Гренландию, участие в них приняли более тысячи человек, собравшихся у американского посольства и представительств.
Как сообщает DR, в субботу в Копенгагене и Орхусе прошли массовые демонстрации против давления США на Данию с целью получения контроля над Гренландией. В столице страны перед американским посольством собрались более 800 человек, которые держали флаги Гренландии и Дании, а также транспаранты с надписью «Гренландия не продается», передает РИА «Новости».
В пятницу датский телеканал TV2 сообщил о собрании примерно 300 человек перед представительством Гренландии в Копенгагене. Участники выражали поддержку гренландскому народу и выступали против притязаний США.
Протесты связаны с недавним визитом делегации из США в Гренландию, который состоялся на фоне высказываний американского президента Дональда Трампа о его намерении заполучить остров. Трамп пообещал жителям Гренландии богатство в случае присоединения к США, что вызвало возмущение в Дании.
Гренландия, бывшая колонией Дании до 1953 года, в 2009 году получила автономию и право на самоуправление, оставаясь частью датского королевства.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.
Между тем президент США Дональд Трамп в субботу опубликовал видео в TruthSocial, где подчеркнул намерение защитить Гренландию от угроз «со стороны России», ссылаясь на исторический опыт США на острове.
Американист Рафаэль Ордуханян отметил, что европейцы сами создали и поверили в чушь по поводу «российской агрессии», поэтому Трамп троллит их, обещая «защитить Гренландию» от подобных угроз.