Представитель МИД Захарова сообщила о планах на Одессу и Львов

Tекст: Вера Басилая

Захарова отметила, что некоторые европейские страны планируют разместить на Украине «гарантийные силы» с целью контроля над Одессой и Львовом, передает ТАСС.

Она сравнила эти планы с интервенцией стран Антанты в ходе Гражданской войны в России в 1917–1922 годах.

По ее словам, среди задач таких «гарантийных сил» входит сдерживание потенциальной агрессии со стороны России. Захарова уверена, что исторический опыт позволяет России противостоять таким действиям.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине, но не на линии фронта.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову, отметив историческую значимость города.

Газета ВЗГЛЯД писала об интересе Британии к Одессе и Очакову.