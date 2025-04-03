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Грузия решила игнорировать недовольство Запада ради собственных интересов
Грузия как независимое государство будет руководствоваться исключительно собственными интересами, несмотря на недовольство Запада, заявил мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя недовольство Хельсинкской комиссии США решением Грузии передать строительство самого глубоководного порта на Черном море в Анаклиа Китаю, Каха Каладзе заявил, что «Грузия как независимое и суверенное государство сама будет решать, с кем поддерживать отношения, какие связи и торговые отношения выстраивать».
«Это не дело Хельсинкской комиссии», – заявил он.
«Скажу откровенно – за ту политику, которая маленькая Грузия и «Грузинская мечта» начали и ведут против «глубинного государства» уже три года, были ожидания, что новая администрация США поблагодарят нас», – заявил Каха Каладзе.
По его словам, в Тбилиси готовы к перезагрузке отношений с Вашингтоном.
«Очень плох тот уровень отношений с США, который мы имеем на сегодня», – сказал столичный градоначальник.
По словам Кахи Каладзе, «сегодня много говорится о борьбе с «глубинным государством», но делается мало конкретного».
«Подождем. Мы желаем победы Америке в этой борьбе, - отметил он. – Мы же в «Грузинской мечте» продолжим прагматичную политику, когда важнее всего не США и Европа, а Грузия и ее народ», – заявил генсек правящей партии.