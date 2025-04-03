Грузия решила игнорировать недовольство Запада ради собственных интересов

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя недовольство Хельсинкской комиссии США решением Грузии передать строительство самого глубоководного порта на Черном море в Анаклиа Китаю, Каха Каладзе заявил, что «Грузия как независимое и суверенное государство сама будет решать, с кем поддерживать отношения, какие связи и торговые отношения выстраивать».

«Это не дело Хельсинкской комиссии», – заявил он.

«Скажу откровенно – за ту политику, которая маленькая Грузия и «Грузинская мечта» начали и ведут против «глубинного государства» уже три года, были ожидания, что новая администрация США поблагодарят нас», – заявил Каха Каладзе.

По его словам, в Тбилиси готовы к перезагрузке отношений с Вашингтоном.

«Очень плох тот уровень отношений с США, который мы имеем на сегодня», – сказал столичный градоначальник.

По словам Кахи Каладзе, «сегодня много говорится о борьбе с «глубинным государством», но делается мало конкретного».

«Подождем. Мы желаем победы Америке в этой борьбе, - отметил он. – Мы же в «Грузинской мечте» продолжим прагматичную политику, когда важнее всего не США и Европа, а Грузия и ее народ», – заявил генсек правящей партии.