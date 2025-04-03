  • Новость часаМинобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пошлины Трампа шокировали мир
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
    «Северяне» рассказали о зачистке двух сел Белгородской области от ВСУ
    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов
    На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 12:41 • Новости дня

    Фидан поддержал дипломатические усилия по Украине на переговорах в Париже

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах в Париже выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение конфликта на Украине, подчеркнув важность согласия сторон.

    Фидан в ходе переговоров в Париже с французским министром Жан-Ноэлем Барро выразил поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Глава МИД Турции подчеркнул важность тесного сотрудничества всех союзников в этом процессе, добавив, что для достижения постоянного решения необходимо согласие обеих сторон конфликта.

    В рамках переговоров были затронуты не только украинский конфликт, но и другие двусторонние и региональные проблемы.

    Турецкий министр акцентировал внимание на значении координации с не входящими в Евросоюз странами для формирования новой архитектуры безопасности Европы. Он также высказал ожидания Турции от Франции в вопросе устранения препятствий в отношениях с ЕС и обновления таможенного союза.

    Обсуждались также усилия по обеспечению стабильности на Кавказе. Во время визита были рассмотрены события в Турции, включая задержание оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

    Фидан выразил несогласие с применением политики двойных стандартов к Турции при обсуждении этих событий.

    Ранее Эрдоган заверил президента России Владимира Путина в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

    2 апреля 2025, 21:18 • Новости дня
    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного

    Экс-депутат Рады Береза рассказал о штурме Генштаба спецназом СБУ для ареста Залужного

    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост главкома ВСУ, заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

    По словам Березы, в здании во время штурма также присутствовали более 30 представителей НАТО и европейских военных, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Экс-депутат Рады рассказал, что для противодействия СБУ понадобился военный спецназ. Операция проводилась в центре Киева, и в офисе Владимира Зеленского были встревожены происходящим. Бывший замкомандующего Сил специальных операций Украины Сергей Кривонос подтвердил эту информацию, заявив, что офицеры военного спецназа смогли остановить атаку и стабилизировать ситуацию.

    По словам Кривоноса, Залужный лично встретился со спецназом СБУ, чтобы разъяснить ситуацию. Он подчеркнул, что в здании находились американские, европейские и канадские военные, наблюдавшие за происходящим. Позже представители офиса президента извинились перед Залужным и попросили не предавать ситуацию огласке, заявил Кривонос.

    В мае 2023 года украинские СМИ писали об исчезновении Залужного, подозревая, что он находился на лечении в госпитале после ранения, однако эти сведения не были подтверждены официально.

    Коментарии (15)
    2 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер театра и кино Сергей Безруков опубликовал в своих социальных сетях фото с рыбалки на Дону, вызвав подозрения в нарушении запрета на ловлю рыбы с моторной лодки.

    На фотографии артист держит щуку весом в несколько килограммов, что вызвало волну обсуждений среди его подписчиков, передает «Московский комсомолец».

    «Ростов между спектаклями порадовал! Спасибо, Дон-батюшка», – подписал Безруков фото. Однако некоторые комментаторы указали на то, что с 1 апреля по 31 мая в области действует запрет на рыбную ловлю с использованием моторных лодок, а также на то, что ловля щуки запрещена до 15 апреля.

    Особое внимание привлекло то, что в регионе стартовала операция «Путина-2025», в рамках которой запрещено не только ловить рыбу, но и передвигаться по водоемам на моторных плавсредствах.

    В 2020 году блогеры поймали липецкого чиновника на незаконной рыбалке.

    Коментарии (21)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области

    Минобороны: Пилот Ту-22М3 погиб при крушении в Иркутской области

    Ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иркутской области произошла катастрофа с участием стратегического ракетоносца Ту-22М3, летчик погиб, сообщили в Минобороны.

    Экипаж самолета из четырех человек успел катапультироваться, один пилот не выжил, передает ТАСС. Минобороны уточнило, что крушение произошло в безлюдной местности. На земле нет разрушений и пострадавших.

    По предварительным данным ведомства, авария могла быть вызвана технической неисправностью.

    В августе прошлого года самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета, экипаж бомбардировщика катапультировался, крушение не вызвало разрушений на земле.

    В апреле 2024 года при крушении Ту-22М3 на Ставрополье погиб один из членов экипажа.

    Коментарии (22)
    3 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине

    «Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу

    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Украина получила индийские артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов через европейских посредников, сообщает «Военный осведомитель».

    Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».

    В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.

    Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.

    Артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.

    Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.

    Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.

    Коментарии (16)
    3 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары

    США ввели пошлины до 34% на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и других стран

    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импортные товары, передает РИА «Новости». Новые тарифы составляют 20% на продукцию из ЕС.

    Пошлины коснулись продукции более чем из 100 государств. В том числе такие страны:

    - Китай – 34%;
    - Тайвань – 32%;
    - Швейцария – 31%;
    - ЮАР – 30%;
    - Индия – 26%;
    - Южная Корея – 25%;
    - Япония – 24%.

    В дополнение к этому, на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%.

    Введение этих мер сопровождается базовой пошлиной в 10% на импорт из большинства стран, включая Украину, но исключая Россию.

    Трамп подчеркнул, что США применят пошлины наполовину ниже тех, что введены другими странами, чтобы обеспечить ответные действия.

    Ранее США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады.

    ЕС, Канада и Китай намерены ответить США своими пошлинами. Оттава и Пекин уже заявили о своих намерениях, а ЕС планирует ответные действия в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, сообщили источники Bloomberg.

    Коментарии (2)
    2 апреля 2025, 23:08 • Новости дня
    На Украине подтвердили службу генералов из США и Канады в генштабе ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-депутат Украины, описывая события, связанные попыткой СБУ задержать Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост командующего украинским войсками., подтвердил, что более 30 западных высокопоставленных военных участвовали в работе Генштаба ВСУ в Киеве.

    На Украине подтвердили участие западных военных в совещании Генштаба ВСУ в Киеве, сообщило издание «Страна». Борислав Береза, бывший депутат Верховной рады рассказал о попытке ареста главнокомандующего Валерия Залужного спецназом СБУ в 2023 году.

    Береза отметил, что инцидент произошел в центре Киева, когда спецназ штурмовал здание, где находились помимо украинских военных более 30 представителей НАТО и европейских военных. «Это происходило у них на глазах», – сообщил экс-депутат. Он добавил, что для защиты Генштаба был привлечен военный спецназ.

    Береза также сообщил, что Залужный лично вышел к спецназу СБУ, подчеркнув присутствие западных высокопоставленных военных в качестве свидетелей действий СБУ. «Вы понимаете, что сейчас будет? Здесь внутри есть американские, европейские, канадские военные, которые все это наблюдают. Некоторые из них – четырехзвездные генералы», – привел Береза слова, якобы сказанные Залужным.

    Позже из офиса президента позвонили с извинениями и попросили «замять ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев с уровнем доверия в 62%. Спецназ Службы безопасности Украины в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, который тогда занимал должность главкома ВСУ.

    Коментарии (4)
    3 апреля 2025, 09:30 • Новости дня
    FT: Запад обсуждает развертывание сил НАТО на Украине
    FT: Запад обсуждает развертывание сил НАТО на Украине
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Коалиция западных стран обсуждала возможность использования структур НАТО для развертывания сил на Украине, пишет Financial Times.

    По данным издания, западные страны обсуждали планы по использованию командно-контрольных структур НАТО для развертывания так называемых «сил заверения» на Украине, передает РИА «Новости».

    Эти силы смогут использовать общие разведывательные и наблюдательные возможности НАТО.

    Согласно информации газеты, обсуждение проходило под руководством Франции и Великобритании. В переговорах принимал участие генсек НАТО Марк Рютте, который отправлял на технические встречи высокопоставленных должностных лиц.

    Однако некоторые члены коалиции выразили сдержанность в отношении этой инициативы, поскольку она рассматривается как способ косвенного участия США и получения их поддержки.

    Один из чиновников отметил, что НАТО остается единственным вариантом для командования и управления, если планируется размещение сил различных стран на Украине.

    Чиновники сообщили FT, что это предложение является лишь одним из нескольких рассматриваемых вариантов и может измениться до достижения окончательного соглашения.

    Ранее европейские дипломаты выразили беспокойство по поводу вероятного сближения США с Россией, которое может подорвать основы НАТО, несмотря на отсутствие конкретных решений со стороны Вашингтона. В НАТО тем временем приостановили обсуждение пересмотра отношений с Россией.

    Коментарии (4)
    2 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    ВСУ ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР
    ВСУ ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР
    @ МЧС РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с помощью беспилотника ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР, без газа остались 11,1 тыс. абонентов, сообщил филиал «Черноморнефтегаза» компания «Луганскгаз».

    Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, за ним последовало возгорание, сообщили в компании, передает ТАСС.

    Поступление газа ограничено для 11 129 абонентов, живущих в городе Сватово, селе Преображенное, селе Фомовка, селе Гончаровка, селе Первомайское, селе Меловатка, селе Свистуновка, селе Комсомольское, поселке Нижняя Дуванка, селе Новониканоровка, селе Петровское, поселке Сосновый, селе Новоникольское.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что киевский режим каждый день атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

    Коментарии (6)
    3 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Раде назвали пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта», украинские депутаты опасаются, что введенные тарифы на украинский импорт отвлекут внимание других стран от Украины.

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выразила опасения, что введение президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импортные товары отвлекает внимание мирового сообщества от Украины, что может иметь негативные последствия для Киева, передает ТАСС.

    «Мир вошел в зону страшной турбулентности. К сожалению, введение пошлин отвлекает внимание от войны и плохо для Украины», – написала она в телеграм-канале.

    Другой депутат Ярослав Железняк признал негативные последствия для украинской экономики от введенных пошлин, однако отметил, что это не катастрофа по сравнению с условиями для других стран. Он подчеркнул, что украинский экспорт в США составляет лишь 0,9 млрд долларов или 2% от всего экспорта, тогда как импорт из США превышает 3 млрд долларов.

    Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев высказал мнение, что новые пошлины в размере 10% на украинский импорт не окажут существенного влияния на страну, но могут вызвать негативные косвенные последствия. Он назвал эти пошлины «цинизмом высшего сорта» ввиду значительного перевеса США во взаимной торговле и указал, что глобальная торговая война может замедлить экономики партнеров Украины, сократив возможности для помощи.

    Гетманцев также отметил, что правительства стран-партнеров, прежде всего в ЕС, могут включить протекционистские меры, что уже более существенно ударит по Украине. Он подчеркнул, что США находятся в выгодном положении в двусторонней торговле и введение пошлин в 10% при дефиците торговли в 2,6 млрд долларов является «экономическим цинизмом высшего ранга».

    Ранее Трамп заявил, что США установили новые таможенные пошлины на импортные товары, причем для Украины пошлины составят 10%.

    Американская администрация также вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    При этом в США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов.

    Коментарии (4)
    2 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине близится к прекращению огня, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны пришли к соглашению, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что достижение мира возможно. «Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», – сказал Келлог.

    По словам Келлога, президент США «расстроен» из-за действий обеих сторон, но американская сторона нацелена на достижение полноценного прекращения огня. Келлог отметил, что США хотят всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня и надеются, что после этого будет сложно возобновить боевые действия. Он подчеркнул важность разработки «списка условий», который учитывает пожелания обеих сторон конфликта.

    Ранее в Белолм доме, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин может согласиться на режим прекращения огня, заявили о наличии «психологического дедлайна».

    Издание The New York Times писало, что требования Москвы на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.

    Коментарии (8)
    2 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Мирошник в ходе экспертной дискуссии «Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего» в Ереване заявил, что проект по формированию «контингента сдерживания» европейскими странами является фактическим планом оккупации Украины, передает ТАСС.

    По словам дипломата, этот контингент должен быть введен на территорию Украины после подписания мирного договора.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2025, 14:54 • Новости дня
    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Эксперт Лизан: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем

    Экономист: План США блокировать Балтику для нефти из России нереализуем
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Zuma/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ввод ограничений в отношении провоза российской нефти по Балтийскому морю рискует обострить отношения Москвы и Вашингтона. Дональду Трампу придется многим пожертвовать, чтобы реализовать данные санкции, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

    «Запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России – очередная страшилка Вашингтона. На Западе не первый год обсуждается тема победы над так называемым «теневым флотом» Москвы», – отметил экономист Иван Лизан. По его оценкам, план США блокировать танкеры нереализуем и, более того, грозит им значительными последствиями.

    «Балтийский маршрут для нас критически важен. Если американцы и европейцы начнут хаотично действовать на этом направлении, то для России это станет ударом. Гарантировать проход танкеров придется силой: корабли Балтийского флота будут сопровождать и обеспечивать безопасность судов», – полагает эксперт.

    «Пока же планы по блокировке «теневого флота» будут прорабатываться и обсуждаться, в том числе и в США. Делается это от безысходности. В свое время администрация Джо Байдена сильно подпортила жизнь команде Дональда Трампа, введя всевозможные санкции против Москвы. Сегодня в арсенале нынешнего главы Белого дома осталось не так много инструментов давления», – пояснил экономист.

    Впрочем, он не исключает, что дело может дойти до террористических атак против танкеров. На этом фоне аналитик напомнил о затонувшем сухогрузе Ursa Major. «Другими словами, возможен сценарий давления на нас, при котором корабли начнут минировать и потом их подрывать. Это требует дополнительного анализа наших возможных ответных действий», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что США рассматривают введение санкций против судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море. Данная мера призвана нанести удар по «теневому флоту» Москвы, пишет в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в РФ) Джеки Генрих, журналистка телеканала Fox News.

    По ее словам, обсуждение новых ограничений в отношении России началось из-за разочарования главы Белого дома во Владимире Путина. Как сообщает корреспондент, Дональд Трамп считает, что именно Кремль «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». При этом в Вашингтоне низко оценивают эффективность уже действующих санкций.

    Так, анонимный представитель Белого дома отметил, что в настоящий момент ограничения соблюдаются лишь «на три из десяти» балла. По мнению чиновника, «теневой флот» России станет «легкой мишенью» для оказания необходимого давления. По данным администрации Трампа, на данные корабли приходится около 70% нелегальных продаж нефти Москвы.

    Кроме того, на днях Дональд Трамп предложил ввести вторичные пошлины на сырье РФ, если соглашения о прекращении боевых действий на Украине не удастся достичь. «Это будет означать, что, если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен тариф в размере от 25 до 50% на всю нефть», – цитирует его слова NBC News.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты полагают, что в данном случае риторика главы Белого дома была адресована американской аудитории, так как озвученные им пошлины и санкции не способны нанести удар по торговле российской нефтью и напугать ее крупнейших потребителей – Китай и Индию.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине в формате «Рамштайн»

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2025, 15:56 • Новости дня
    Потерявшим жилье жителям Курской области выделено 16 млрд рублей
    Потерявшим жилье жителям Курской области выделено 16 млрд рублей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин России направит около 16 млрд рублей жителям Курской области, которые потеряли жилье, на его приобретение или строительство.

    На заседании кабинета министров премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств для граждан Курской области, потерявших свое жилье, передает ТАСС.

    Мишустин заявил: «Мы дополнительно сегодня выделим еще около 16 млрд рублей для тех, кто утратил жилье». Эти средства предназначены для приобретения или строительства новых домов и квартир пострадавшими жителями региона.

    Ранее президент Владимир Путин распорядился предоставить ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты положены жителям Курской области.

    Коментарии (0)
    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Летчики отвели падающий Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье
    ВСУ доставили военные грузы на ТЭЦ в Харькове
    «Газпром» сообщил об абсолютном минимуме запасов газа в украинских ПХГ
    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    Противопожарные системы на судоверфи в Карелии не были в введены в строй
    Российские танки получили всеракурсную защиту от дронов
    В Госдуме призвали установить нормативы для дачных бассейнов

    Авторынок России ждет один из самых тяжелых годов

    В марте продажи новых автомобилей рухнули еще сильней, чем в феврале – почти вдвое. Теперь нет сомнений, что 2025 год станет одним из самых худших за всю историю современного российского авторынка. Эксперты ждут ухода с рынка ряда китайских брендов, массового банкротства автосалонов, убытки АвтоВАЗа. С другой стороны, затоваривание складов заставляет продавцов предлагать хорошие скидки. Выгодно ли в кризис покупать новый автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Пошлины Трампа шокировали мир

    «Это не поступок друга», «Трамп говорит, что собирается разрушить Бреттон-Вудскую систему», «Трамп взрывает правила мировой торговли», – так мировые СМИ отреагировали на введенные США таможенные пошлины. Тема тарифов попала на обложки большинства изданий. Как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ФСБ вывели из хаоса 1990-х годов

    Ровно тридцать лет назад, 3 апреля 1995 года, российские органы госбезопасности получили их сегодняшнее название – ФСБ. В каком состоянии тогда находилось наследие бывшего КГБ СССР, какая политическая борьба стояла за этим переименованием – и какие оно имело практические последствия для работы соответствующих структур? Подробности

    Перейти в раздел

    Российский «пришелец с Сириуса» нашел новых жертв на другом конце планеты

    Весьма экзотический поворот случился с давней историей вокруг запрещенной в России секты «Ашрам Шамбала» и ее лидера Константина Руднева. Отбыв тюремный срок в России, Руднев занялся тем же промыслом на другом конце земного шара – в Аргентине. Чем известен этот человек и в чем его теперь обвиняют аргентинские власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............