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Фидан поддержал дипломатические усилия по Украине на переговорах в Париже
Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах в Париже выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение конфликта на Украине, подчеркнув важность согласия сторон.
Фидан в ходе переговоров в Париже с французским министром Жан-Ноэлем Барро выразил поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.
Глава МИД Турции подчеркнул важность тесного сотрудничества всех союзников в этом процессе, добавив, что для достижения постоянного решения необходимо согласие обеих сторон конфликта.
В рамках переговоров были затронуты не только украинский конфликт, но и другие двусторонние и региональные проблемы.
Турецкий министр акцентировал внимание на значении координации с не входящими в Евросоюз странами для формирования новой архитектуры безопасности Европы. Он также высказал ожидания Турции от Франции в вопросе устранения препятствий в отношениях с ЕС и обновления таможенного союза.
Обсуждались также усилия по обеспечению стабильности на Кавказе. Во время визита были рассмотрены события в Турции, включая задержание оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Фидан выразил несогласие с применением политики двойных стандартов к Турции при обсуждении этих событий.
Ранее Эрдоган заверил президента России Владимира Путина в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.