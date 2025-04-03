Фидан поддержал дипломатические усилия по Украине на переговорах в Париже

Tекст: Александра Юдина

Фидан в ходе переговоров в Париже с французским министром Жан-Ноэлем Барро выразил поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

Глава МИД Турции подчеркнул важность тесного сотрудничества всех союзников в этом процессе, добавив, что для достижения постоянного решения необходимо согласие обеих сторон конфликта.

В рамках переговоров были затронуты не только украинский конфликт, но и другие двусторонние и региональные проблемы.

Турецкий министр акцентировал внимание на значении координации с не входящими в Евросоюз странами для формирования новой архитектуры безопасности Европы. Он также высказал ожидания Турции от Франции в вопросе устранения препятствий в отношениях с ЕС и обновления таможенного союза.

Обсуждались также усилия по обеспечению стабильности на Кавказе. Во время визита были рассмотрены события в Турции, включая задержание оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Фидан выразил несогласие с применением политики двойных стандартов к Турции при обсуждении этих событий.

Ранее Эрдоган заверил президента России Владимира Путина в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.