Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.3 комментария
Эрдоган заявил о готовности Турции поддержать урегулирование на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента России Владимира Путина в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.
В ходе беседы Эрдоган выразил готовность Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Турция готова участвовать в организации переговоров между сторонами конфликта.
Администрация президента Турции подтвердила, что лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Особое внимание в разговоре уделили урегулированию на Украине. Эрдоган отметил, что Турция готова играть активную роль в достижении мира.
Обе стороны подчеркнули важность сохранения диалога и сотрудничества для достижения стабильности в регионе. Возможности для дальнейшего укрепления двусторонних связей также были частью повестки переговоров.
Ранее турецкий лидер Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Трампом, во время которого он заявил, что поддерживает усилия Вашингтона в украинском урегулировании и надеется на совместную работу в разрешении кризиса в Сирии.