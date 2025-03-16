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Эрдоган поддержал инициативы США по миру между Россией и Украиной
Эрдоган заявил о поддержке Турцией шагов Трампа для прекращения конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил поддержку инициативам американского лидера, направленным на прекращение войны между Россией и Украиной.
Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом обсудил важные вопросы двусторонних отношений и текущие региональные проблемы. Эрдоган отметил необходимость укрепления сотрудничества между странами, особенно в новых условиях, и подчеркнул важность солидарности и искренности, передает Anadolu.
Президент Турции выразил полную поддержку инициативам Трампа по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Эрдоган заявил, что Турция всегда стремилась к справедливому и прочному миру и продолжит свои усилия в этом направлении. Он также подчеркнул важность консультаций между Турцией и США по всем значимым вопросам.
Кроме того, Эрдоган уделил внимание ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость совместных усилий для восстановления стабильности в регионе. Турецкий лидер акцентировал внимание на важности снятия санкций против Сирии и создания условий для безопасного возвращения сирийских граждан на родину.
Эрдоган также отметил, что Турция ожидает от США шагов по борьбе с терроризмом с учетом турецких интересов. В рамках оборонного сотрудничества Эрдоган подчеркнул необходимость снятия санкций CAATSA и завершения процесса закупки F-16, а также возвращения Турции в программу F-35.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине в 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.