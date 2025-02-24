Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Эрдоган заявил о надежде на мир на Украине в 2025 году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине к 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.
Эрдоган заявил, что его страна рассчитывает на установление прочного и справедливого мира на Украине в 2025 году, сообщает РИА «Новости». Эрдоган подчеркнул, что Турция будет продолжать прилагать все возможные усилия для достижения этой цели.
В своем видеообращении Эрдоган выразил надежду, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир. Он также пожелал, чтобы Рамадан, который начнется через несколько дней, принес мир, спокойствие и благополучие всему человечеству.
Эрдоган уверил, что его страна готова играть активную роль в установлении мира и стабильности в регионе, особенно в условиях усложняющейся геополитической обстановки, и намерена продолжать свои усилия на международной арене.
Накануне Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул готовность Анкары принять у себя мирные переговоры по Украине.