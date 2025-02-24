Эрдоган заявил о надежде на мир на Украине в 2025 году

Tекст: Ольга Иванова

Эрдоган заявил, что его страна рассчитывает на установление прочного и справедливого мира на Украине в 2025 году, сообщает РИА «Новости». Эрдоган подчеркнул, что Турция будет продолжать прилагать все возможные усилия для достижения этой цели.

В своем видеообращении Эрдоган выразил надежду, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир. Он также пожелал, чтобы Рамадан, который начнется через несколько дней, принес мир, спокойствие и благополучие всему человечеству.

Эрдоган уверил, что его страна готова играть активную роль в установлении мира и стабильности в регионе, особенно в условиях усложняющейся геополитической обстановки, и намерена продолжать свои усилия на международной арене.

Накануне Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул готовность Анкары принять у себя мирные переговоры по Украине.