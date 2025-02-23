Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры по Украине

Tекст: Ольга Иванова

Эрдоган провел телефонные переговоры с Макроном. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и ключевые международные вопросы. Эрдоган предложил начать переговоры по Украине, которые не исключают ни одну из сторон конфликта, и подчеркнул, что Турция готова провести их на своей территории, передает РИА «Новости».

По словам Эрдогана, Турция уже предпринимала усилия для достижения мира между Россией и Украиной и может вновь внести свой вклад в переговорный процесс. Кроме того, турецкий лидер выразил несогласие с планом по перемещению палестинцев в Египет, Иорданию или другие третьи страны.

В ходе беседы Эрдоган и Макрон договорились о более тесной координации работ в новом периоде сотрудничества, учитывая их статус союзников по НАТО.

Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, но Елисейский дворец не контактировал с Кремлем относительно возможного разговора Макрона и Путина.