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    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    11 комментариев
    23 февраля 2025, 21:09 • Новости дня

    Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул готовность Анкары принять у себя мирные переговоры по Украине.

    Эрдоган провел телефонные переговоры с Макроном. В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения и ключевые международные вопросы. Эрдоган предложил начать переговоры по Украине, которые не исключают ни одну из сторон конфликта, и подчеркнул, что Турция готова провести их на своей территории, передает РИА «Новости».

    По словам Эрдогана, Турция уже предпринимала усилия для достижения мира между Россией и Украиной и может вновь внести свой вклад в переговорный процесс. Кроме того, турецкий лидер выразил несогласие с планом по перемещению палестинцев в Египет, Иорданию или другие третьи страны.

    В ходе беседы Эрдоган и Макрон договорились о более тесной координации работ в новом периоде сотрудничества, учитывая их статус союзников по НАТО.

    Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, но Елисейский дворец не контактировал с Кремлем относительно возможного разговора Макрона и Путина.

    23 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил ветеранов и личный состав Вооруженных сил России с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции.

    «Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что участники СВО защищают национальные интересы и будущее России, «рискуя жизнью и проявляя отвагу». Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

    По его словам, этот праздник демонстрирует «всенародную любовь и уважение» к армии и флоту, к тем, для кого «воинская стезя стала профессией и высоким призванием».

    Президент отметил, что «воинская служба всегда пользовалась у нас особым почетом, была и остается делом чести». Как заявил Путин, «чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение».

    Он указал на «вековые победные традиции российского воинства», продемонстрированные теми, кто «сражался на Чудском озере и Куликовом поле», «одолел смуту», одержал победу под Полтавой, «стяжал себе славу в Бородинском сражении». Путин напомнил о защите Севастополя в годы Крымской войны и о боях Первой мировой, он указал на «грандиозный подвиг» – победу над нацизмом.

    Президент отметил, что 2025 год, год 80-летия Великой Победы, «объявлен в России Годом защитника Отечества» – как в память «об эпохальной Победе» над нацизмом, так и «в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков».

    «Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», – сказал он.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие бойцам СВО за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

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    23 февраля 2025, 08:43 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о возможном суде над Зеленским в США за смерть Лиры

    Депутат Рады заявил о предстоящем суде над Зеленским в США за гибель журналиста Лиры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский депутат Артем Дмитрук сообщил, что Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста Гонсало Лиры, погибшего в украинской тюрьме.

    Как передает РИА «Новости», украинский депутат Артем Дмитрук заявил, что Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Дмитрук отметил, что такое развитие событий возможно из-за заявления Илона Маска.

    Днем ранее глава департамента государственной эффективности, предприниматель Илон Маск, заявил, что Зеленский несет личную ответственность за гибель американского журналиста. Маск подчеркнул, что гибель Гонсало Лиры в украинской тюрьме не должна оставаться безнаказанной.

    В своем Telegram-канале Артем Дмитрук написал: «Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя будет отвечать перед судом США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме, а также отметил, что Зеленскому не следовало его убивать; в США готовят уголовные процессы против властей Украины.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    23 февраля 2025, 03:58 • Новости дня
    Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России

    Глава МИД Британии Лэмми анонсировал «крупнейший» с начала конфликта на Украине пакет санкций против России

    Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник Лондон объявит о самом крупном с начала конфликта на Украине пакете санкций в отношении России, сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

    «Завтра я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров. Однако премьер Британии Кир Стармер призвал к усилению санкционного давления на Москву с целью «сокрушить военную машину» России. Правительство Британии обновило санкционный список, в то время как послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Британию апологетом затягивания конфликта на Украине.

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    23 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов

    Bloomberg: Украина отвергла требование США создать фонд на 500 млрд долларов

    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина выразила несогласие с требованием США о создании фонда на 500 млрд долларов в рамках возмещения трат. Киев считает, что сумма должна быть около 90 млрд долларов, и требует гарантий будущей помощи, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, Украина выступила против предложения США о формировании специального фонда на 500 млрд долларов. Это требование входило в рамки ресурсной сделки по возмещению затрат американской стороны. Киев оценивает необходимую сумму в пять раз меньше – около 90 млрд долларов, и настаивает на получении гарантий о будущей военной и финансовой поддержке от США, передает РБК.

    Источник украинского издания New Voice заявил, что США первоначально предлагали установить размер фонда в 500 млрд долларов, но впоследствии уменьшили предложение до 100 млрд долларов, передав его спецпредставителю Киту Келлогу.

    Украина также выразила желание организовать встречу между украинским и американским президентами на следующей неделе для обсуждения деталей и дальнейших шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.

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    23 февраля 2025, 06:07 • Новости дня
    Маск опроверг заявления Reuters об угрозах США отключить Украине Starlink
    Маск опроверг заявления Reuters об угрозах США отключить Украине Starlink
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск назвал «ложью» сообщения о том, что США угрожают отключить доступ Украины к спутниковой сети Starlink компании SpaceX, принадлежащей Маску.

    Комментируя в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщения украинских СМИ, которые опубликовали соответствующий материал Reuters, Маск заявил: «Reuters лжет». По его словам, среди «лжецов из традиционных СМИ» Reuters уступает только агентству Associated Press, которое он вновь назвал «Ассоциированной пропагандой».

    Напомним, Reuters заявило, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым. В феврале Маск назвал Associated Press агентство «Ассоциированной пропагандой».


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    23 февраля 2025, 07:58 • Новости дня
    Львовские власти лишили выплат участников «евромайдана»

    Львовская администрация отменила выплаты для участников «евромайдана» и их семей

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная администрация решила отменить выплаты некоторым категориям участников «евромайдана» 2014 года на Украине, сообщила депутат Львовского облсовета Ирина Супрун.

    Супрун в соцсетях сообщила, что выплаты отменены, в частности, для семей так называемой небесной сотни (сторонников «евромайдана», погибших во время беспорядков) и участников «евромайдана» с инвалидностью, передает ТАСС.

    «Защитников и защитниц с 2014 года! Почему вы лишаете людей помощи? Почему кто-то единолично решил, что имеет такое право?» – заявила Супрун.

    Она подчеркнула, что ее пост является публичным обращением к властям. К своей записи депутат приложила документ, представленный департаментом соцзащиты Львовской области. В этом документе перечислены категории граждан, которые исключены из программы социальной поддержки на 2025 год. Причины, по которым было принято такое решение, в документе не указаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил о том, что страна находится в шаге от введения трудовой повинности, при которой выплаты заменят пайками и талонами. По состоянию на сентябрь госдолг страны достиг рекордных 155,56 млрд долларов.

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    23 февраля 2025, 18:01 • Новости дня
    Зеленский назвал условие своей отставки
    Зеленский назвал условие своей отставки
    @ Shalan Stewart/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции, транслируемой через YouTube-канал его офиса, заявил, что готов покинуть пост президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский отметил, что готов рассмотреть этот шаг как необходимое условие для мира: «Если мир для Украины – вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», – подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

    Как писал журнал The Economist, в случае проведения выборов на Украине Зеленский проиграл бы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

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    23 февраля 2025, 12:08 • Новости дня
    Украине предрекли две волны эмиграции после окончания СВО
    Украине предрекли две волны эмиграции после окончания СВО
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским СМИ предрекли две волны эмиграции из страны после окончания спецоперации в связи с возвращением 2 млн человек и возможным вступлением в ЕС.

    Украинское издание Telegraf предсказывает, что после завершения специальной военной операции (СВО) жители Украины массово покинут страну. По данным издания, ожидается две волны эмиграции.

    Первая волна начнется сразу после окончания боевых действий. Прогнозируется, что в Украину вернутся около 2 млн человек, но примерно такое же количество мужчин уедет за границ, передает «Лента.ру».

    Вторая волна миграции ожидается в случае вступления Украины в Европейский союз (ЕС). В этом случае страну могут покинуть от 1 до 2 млн человек. Основной причиной станет разница в уровне заработной платы на Украине и в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние четыре года на Украине снизилось количество первоклассников на 122 тыс.

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    22 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    США заявили об отсутствии планов взять «под контроль физические активы» Украины

    Министр финансов США Бессент заявил об отсутствии у Вашингтона намерений взять «под контроль физические активы» Украины

    США заявили об отсутствии планов взять «под контроль физические активы» Украины
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом», заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя проект соглашения по экономическому партнерству двух стран.

    «Зеленский предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых Украины во время визита в Trump Tower в сентябре. Иными словами, именно украинский президент первым предложил будущее экономическое партнёрство, которое принесёт пользу обеим нашим странам», – приводит слова Бессента РИА «Новости».

    В статье для Financial Times он заявил, что США не собираются «брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять ее новым долгом».

    Бессент заявил, что проект соглашения помешает странам, не поддержавшим Киев, извлечь выгоды из послевоенного восстановления Украины. По его словам, условия соглашения предусматривают, что такие страны «не смогут воспользоваться ее восстановлением или этими инвестициями».

    Министр пояснил, что доходы от природных ресурсов и инфраструктуры Украины будут направлены в специальный фонд для ее долгосрочного восстановления. В этом фонде США получат экономические и управленческие права, что обеспечит «высокие стандарты прозрачности и подотчетности».

    Бессент отметил, что Вашингтон рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию в экономику Украины, которая поможет укрепить ее устойчивость и экономическую независимость в будущем. Он выразил уверенность, что участие США в экономике Украины гарантирует высокие стандарты корпоративного управления. Вашингтон заявил, что такие отношения привлекут частные инвестиции и ускорят послевоенное восстановление Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о редкоземельных ресурсах.

    Американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита в конце прошлой недели на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где находился и вице-президент США Джей Ди Вэнс, но этого не произошло, после чего Вашингтон обрушился с критикой Зеленского и призвал провести выборы на Украине.

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    23 февраля 2025, 04:30 • Новости дня
    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине

    Белый дом заявил о возможном достижении «на этой неделе» договоренности по завершению конфликта на Украине

    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению Белого дома, достижение договоренности по завершению конфликта на Украине возможно уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях, а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать без перерывов, чтобы достичь соглашения. Белый дом хочет, чтобы насилие прекратилось, и стремится к миру, добавила она.

    На вопрос о возможной встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Левитт ответила, что пока «не может ничего анонсировать или уточнять», но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

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    23 февраля 2025, 07:22 • Новости дня
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов
    Над регионами России за ночь перехвачено и уничтожено 20 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь над российскими регионами перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что пять беспилотников нейтрализованы над Орловской областью, по четыре – над Белгородской и Курской, три – над Липецкой, по два – над Тульской и Воронежской областями.

    Накануне вечером силами ПВО были уничтожены украинские беспилотники над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом.

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    23 февраля 2025, 01:23 • Новости дня
    Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой

    Advance обвинила Макрона и Стармера в попытке «подсунуть» президенту США сценарий Третьей мировой войны

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят «подсунуть» США сценарий Третьей мировой войны, пишет Advance.

    Макрон и Стармер работают над предложением для Белого дома. Однако, как подчеркивает Advance, Белый дом «не столь наивен». «Ему подсовывают сценарий Третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Издание сообщило, что европейские лидеры намерены посетить Вашингтон и обсудить идею отправки 30 тыс. военных на Украину «ради сохранения мира». Автор материала подчеркивает, что план содержит множество противоречий. Европейские лидеры, по мнению Advance, не стремятся к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер, по информации Daily Telegraph, представит в Белом доме план размещения европейских войск на Украине, согласованный во Франции, во время своего визита в Вашингтон. Также сообщалось, что Стармер пообещал Владимиру Зеленскому обсудить с президентом США необходимость сохранения суверенитета Украины.

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    23 февраля 2025, 00:58 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО

    Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск в зоне СВО безусловным приоритетом российских властей

    Путин подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции, входит в число безусловных приоритетов российских властей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что в мире происходят «стремительные изменения», Россия сохраняет «стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных сил».

    Российские власти намерены продолжить «повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность». Это является «важнейшей составляющей обеспечения безопасности России», ее «суверенного настоящего и будущего», а также поступательного развития страны, заявил он.

    В числе «безусловных приоритетов» Путин назвал «обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции». «С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать Вооруженные силы новыми, современными образцами. Серьезное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих», – сказал он.

    Напомним, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции. Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

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    22 февраля 2025, 21:55 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС ищет способ изъять замороженные активы

    Bloomberg: Евросоюз ищет способы изъять часть замороженных активов Центрального банка России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта, сообщили источники Bloomberg.

    Агентство пишет, что европейские чиновники рассматривают вариант использования конфискованных средств в качестве залога в рамках международной комиссии по претензиям, которая будет определять размер компенсаций Украине. Однако размер обсуждаемой части активов пока не уточняется, передает ТАСС .

    Если изъятие активов будет осуществлено, то средства пойдут в счет «обязательств России по возмещению ущерба Украине». Европейские страны ожидают от Москвы принятия этих обязательств в рамках возможного мирного соглашения.

    Еврокомиссия начала работу по поиску законного способа экспроприации российских суверенных активов еще в марте 2022 года. Курировал эту работу бельгийский еврокомиссар Дидье Рейндерс, который сейчас подозревается в отмывании денег в крупных размерах.

    После начала специальной военной операции России, Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть этих средств находится в Европе, в частности, 210 млрд долларов хранятся на международной площадке Euroclear в Бельгии. В США заморожены активы на сумму 5-6 млрд долларов.

    Ранее украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства.

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

    Между тем Reuters сообщало, что Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Донбасса.


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    23 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    В Кремле объяснили реакцию Трампа на заявления Зеленского

    Песков назвал вполне объяснимой реакцию Трампа на заявления Зеленского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему реакция президента США и его команды на заявления Владимира Зеленского была столь резкой, отметив, что ни один президент не потерпит такого отношения.

    Песков назвал объяснимой реакцию американского лидера и его команды на некорректные заявления Зеленского. Песков подчеркнул, что ни один президент не будет терпеть подобное отношение к себе, а его команда и соратники не станут терпеть неуважение к своему лидеру, передает РИА «Новости».

    Он сделал это заявление в ходе программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь президента РФ добавил, что жесткая риторика президента США в адрес Зеленского была ответом на недопустимые высказывания украинского лидера.

    Ранее Washington Post сообщала, что решение Владимира Зеленского раскритиковать президента США оказалось ошибочным, что негативно сказалось на отношениях между Украиной и США.

    В Белом доме заявили, что Зеленский злоупотребил поддержкой НАТО и США, что привело к конфликтам с американскими политиками и резким высказываниям в адрес президента США.

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    На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира. Английские джентльмены и их главный банк потеряли доверие. Для этого есть серьезные причины, как и для аудита золотого запаса США, затеянного Илоном Маском. Подробности

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    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

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    Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29

    На этой неделе Украина потеряла три истребителя МиГ-29 – самолеты были уничтожены российскими средствами ПВО. Киев испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО, поэтому потеря каждой машины ослабляет потенциал ВСУ. Как говорят эксперты, Зеленский делает последний рывок и пускает в ход резерв, что приводит к закономерному результату. Подробности

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    Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

    В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Никита Анисимов Никита Анисимов
      Перестройка мира добралась до Кубы

      Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Как появилась Могила Неизвестного Солдата

      Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

      События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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