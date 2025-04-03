Tекст: Вера Басилая

Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о якобы многочисленных военных преступлениях России на Украине «бредом больного», передает ТАСС.

Она отметила, что эти заявления представляют собой «вредоносную пропагандистскую канонаду».

Кроме того, Захарова обвинила Запад и киевский режим в подготовке «очередного спектакля» в годовщину событий в Буче. Она заявила, что это делается для снабжения «зомбоинформацией» украинских граждан и граждан Европейского союза, чьи страны продолжают выделять миллиарды на поддержку киевского режима.

Захарова подчеркнула, что цель данных действий – сорвать мирные переговоры и обосновать дополнительные многомиллиардные вливания в украинскую экономику.

«И тогда он был нужен для того, чтобы сорвать мирные договоренности и переговоры и ввергнуть регион в пучину бойни», – добавила дипломат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию.

Лавров также заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.