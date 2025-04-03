  • Новость часаМинобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки
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    Пошлины Трампа шокировали мир
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
    «Северяне» рассказали о зачистке двух сел Белгородской области от ВСУ
    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов
    На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 12:44 • Новости дня

    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного

    Захарова назвала слова Зеленского о «преступлениях России» бредом больного
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о якобы военных преступлениях России на Украине являются «бредом больного», в то время как Запад и Киев планируют «очередной спектакль» в годовщину событий в Буче, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова назвала заявления Владимира Зеленского о якобы многочисленных военных преступлениях России на Украине «бредом больного», передает ТАСС.

    Она отметила, что эти заявления представляют собой «вредоносную пропагандистскую канонаду».

    Кроме того, Захарова обвинила Запад и киевский режим в подготовке «очередного спектакля» в годовщину событий в Буче. Она заявила, что это делается для снабжения «зомбоинформацией» украинских граждан и граждан Европейского союза, чьи страны продолжают выделять миллиарды на поддержку киевского режима.

    Захарова подчеркнула, что цель данных действий – сорвать мирные переговоры и обосновать дополнительные многомиллиардные вливания в украинскую экономику.

    «И тогда он был нужен для того, чтобы сорвать мирные договоренности и переговоры и ввергнуть регион в пучину бойни», – добавила дипломат.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию.

    Лавров также заявил, что Россия не может верить на слово Владимиру Зеленскому и киевскому режиму.

    2 апреля 2025, 21:18 • Новости дня
    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного

    Экс-депутат Рады Береза рассказал о штурме Генштаба спецназом СБУ для ареста Залужного

    В Киеве рассказали, как спецназ СБУ штурмовал Генштаб ВСУ для ареста Залужного
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост главкома ВСУ, заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза.

    По словам Березы, в здании во время штурма также присутствовали более 30 представителей НАТО и европейских военных, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    Экс-депутат Рады рассказал, что для противодействия СБУ понадобился военный спецназ. Операция проводилась в центре Киева, и в офисе Владимира Зеленского были встревожены происходящим. Бывший замкомандующего Сил специальных операций Украины Сергей Кривонос подтвердил эту информацию, заявив, что офицеры военного спецназа смогли остановить атаку и стабилизировать ситуацию.

    По словам Кривоноса, Залужный лично встретился со спецназом СБУ, чтобы разъяснить ситуацию. Он подчеркнул, что в здании находились американские, европейские и канадские военные, наблюдавшие за происходящим. Позже представители офиса президента извинились перед Залужным и попросили не предавать ситуацию огласке, заявил Кривонос.

    В мае 2023 года украинские СМИ писали об исчезновении Залужного, подозревая, что он находился на лечении в госпитале после ранения, однако эти сведения не были подтверждены официально.

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    3 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине

    «Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу

    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Украина получила индийские артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов через европейских посредников, сообщает «Военный осведомитель».

    Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».

    В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.

    Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.

    Артиллерийские мины для 120-миллиметровых минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.

    Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.

    Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    3 апреля 2025, 06:44 • Новости дня
    ВСУ доставили военные грузы на ТЭЦ в Харькове

    ВСУ свозили военные грузы на склады ТЭЦ Харькова, ограничив доступ работникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове на протяжении трех дней украинские военные свозят оружие на территорию одной из тепловых электростанций, ограничивая доступ сотрудников к ангару с грузом, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, вооруженные силы Украины в течение последних трех дней транспортировали военные грузы в складские помещения одной из теплоэлектростанций в Харькове,этом сообщает ТАСС. Марочко добавил, что подвоз груза осуществлялся в ночное время с привлечением автоинспекции и специальных служб.

    Работникам электростанции было запрещено перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Также доступ в промышленные зоны, где расположены ангары с военными грузами, был закрыт на постоянной основе.

    По словам Марочко, вокруг этих складов была организована круглосуточная военизированная охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.

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    2 апреля 2025, 23:08 • Новости дня
    На Украине подтвердили службу генералов из США и Канады в генштабе ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-депутат Украины, описывая события, связанные попыткой СБУ задержать Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост командующего украинским войсками., подтвердил, что более 30 западных высокопоставленных военных участвовали в работе Генштаба ВСУ в Киеве.

    На Украине подтвердили участие западных военных в совещании Генштаба ВСУ в Киеве, сообщило издание «Страна». Борислав Береза, бывший депутат Верховной рады рассказал о попытке ареста главнокомандующего Валерия Залужного спецназом СБУ в 2023 году.

    Береза отметил, что инцидент произошел в центре Киева, когда спецназ штурмовал здание, где находились помимо украинских военных более 30 представителей НАТО и европейских военных. «Это происходило у них на глазах», – сообщил экс-депутат. Он добавил, что для защиты Генштаба был привлечен военный спецназ.

    Береза также сообщил, что Залужный лично вышел к спецназу СБУ, подчеркнув присутствие западных высокопоставленных военных в качестве свидетелей действий СБУ. «Вы понимаете, что сейчас будет? Здесь внутри есть американские, европейские, канадские военные, которые все это наблюдают. Некоторые из них – четырехзвездные генералы», – привел Береза слова, якобы сказанные Залужным.

    Позже из офиса президента позвонили с извинениями и попросили «замять ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев с уровнем доверия в 62%. Спецназ Службы безопасности Украины в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, который тогда занимал должность главкома ВСУ.

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    3 апреля 2025, 09:30 • Новости дня
    FT: Запад обсуждает развертывание сил НАТО на Украине
    FT: Запад обсуждает развертывание сил НАТО на Украине
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Коалиция западных стран обсуждала возможность использования структур НАТО для развертывания сил на Украине, пишет Financial Times.

    По данным издания, западные страны обсуждали планы по использованию командно-контрольных структур НАТО для развертывания так называемых «сил заверения» на Украине, передает РИА «Новости».

    Эти силы смогут использовать общие разведывательные и наблюдательные возможности НАТО.

    Согласно информации газеты, обсуждение проходило под руководством Франции и Великобритании. В переговорах принимал участие генсек НАТО Марк Рютте, который отправлял на технические встречи высокопоставленных должностных лиц.

    Однако некоторые члены коалиции выразили сдержанность в отношении этой инициативы, поскольку она рассматривается как способ косвенного участия США и получения их поддержки.

    Один из чиновников отметил, что НАТО остается единственным вариантом для командования и управления, если планируется размещение сил различных стран на Украине.

    Чиновники сообщили FT, что это предложение является лишь одним из нескольких рассматриваемых вариантов и может измениться до достижения окончательного соглашения.

    Ранее европейские дипломаты выразили беспокойство по поводу вероятного сближения США с Россией, которое может подорвать основы НАТО, несмотря на отсутствие конкретных решений со стороны Вашингтона. В НАТО тем временем приостановили обсуждение пересмотра отношений с Россией.

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    2 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    ВСУ ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР
    ВСУ ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР
    @ МЧС РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с помощью беспилотника ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР, без газа остались 11,1 тыс. абонентов, сообщил филиал «Черноморнефтегаза» компания «Луганскгаз».

    Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, за ним последовало возгорание, сообщили в компании, передает ТАСС.

    Поступление газа ограничено для 11 129 абонентов, живущих в городе Сватово, селе Преображенное, селе Фомовка, селе Гончаровка, селе Первомайское, селе Меловатка, селе Свистуновка, селе Комсомольское, поселке Нижняя Дуванка, селе Новониканоровка, селе Петровское, поселке Сосновый, селе Новоникольское.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что киевский режим каждый день атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

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    3 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    На Украине назвали взаимные пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Раде назвали пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта», украинские депутаты опасаются, что введенные тарифы на украинский импорт отвлекут внимание других стран от Украины.

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выразила опасения, что введение президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импортные товары отвлекает внимание мирового сообщества от Украины, что может иметь негативные последствия для Киева, передает ТАСС.

    «Мир вошел в зону страшной турбулентности. К сожалению, введение пошлин отвлекает внимание от войны и плохо для Украины», – написала она в телеграм-канале.

    Другой депутат Ярослав Железняк признал негативные последствия для украинской экономики от введенных пошлин, однако отметил, что это не катастрофа по сравнению с условиями для других стран. Он подчеркнул, что украинский экспорт в США составляет лишь 0,9 млрд долларов или 2% от всего экспорта, тогда как импорт из США превышает 3 млрд долларов.

    Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев высказал мнение, что новые пошлины в размере 10% на украинский импорт не окажут существенного влияния на страну, но могут вызвать негативные косвенные последствия. Он назвал эти пошлины «цинизмом высшего сорта» ввиду значительного перевеса США во взаимной торговле и указал, что глобальная торговая война может замедлить экономики партнеров Украины, сократив возможности для помощи.

    Гетманцев также отметил, что правительства стран-партнеров, прежде всего в ЕС, могут включить протекционистские меры, что уже более существенно ударит по Украине. Он подчеркнул, что США находятся в выгодном положении в двусторонней торговле и введение пошлин в 10% при дефиците торговли в 2,6 млрд долларов является «экономическим цинизмом высшего ранга».

    Ранее Трамп заявил, что США установили новые таможенные пошлины на импортные товары, причем для Украины пошлины составят 10%.

    Американская администрация также вводит с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли.

    При этом в США исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов.

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    2 апреля 2025, 21:32 • Новости дня
    Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что конфликт на Украине близится к прекращению огня, однако для этого необходимо, чтобы обе стороны пришли к соглашению, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что достижение мира возможно. «Я считаю, что мы сможем этого достичь. Я правда верю, что мы находимся на грани прекращения огня, но обеим сторонам предстоит прийти к определенному соглашению», – сказал Келлог.

    По словам Келлога, президент США «расстроен» из-за действий обеих сторон, но американская сторона нацелена на достижение полноценного прекращения огня. Келлог отметил, что США хотят всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня и надеются, что после этого будет сложно возобновить боевые действия. Он подчеркнул важность разработки «списка условий», который учитывает пожелания обеих сторон конфликта.

    Ранее в Белолм доме, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин может согласиться на режим прекращения огня, заявили о наличии «психологического дедлайна».

    Издание The New York Times писало, что требования Москвы на переговорах о перемирии замедляют процесс и дают России преимущество над США, желающими заключить сделку.

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    2 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Мирошник в ходе экспертной дискуссии «Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего» в Ереване заявил, что проект по формированию «контингента сдерживания» европейскими странами является фактическим планом оккупации Украины, передает ТАСС.

    По словам дипломата, этот контингент должен быть введен на территорию Украины после подписания мирного договора.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине в формате «Рамштайн»

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

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    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

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    2 апреля 2025, 22:39 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы взяли под контроль село Веселое в ДНР, прорвав последнюю линию обороны ВСУ, сообщили военкоры.

    Подразделения 5-й танковой бригады 36-й общевойсковой армии Вооруженных сил России освободили село Веселое на Новопавловском направлении в Донецкой народной республике, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Сообщается, что российские войска зачистили более 200 строений. ВСУ потеряли более 70 человек, три единицы бронетехники и восемь автомобилей военного назначения.

    Сейчас бойцы группировки «Восток» закрепляются на занятых позициях. Военблогер Юрий Подоляка заявил, что в результате боев за Веселое была окончательно прорвана последняя линия обороны ВСУ на этом направлении, что позволило российским войскам закрепиться на новой линии фронта.

    Владимир Рогов сообщил, что ВС России  вошли на южные окраины села Веселое, начав бои за его освобождение, на стыке границ Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. Кроме того, российские войска успешно продвинулись на Великоновоселковском направлении.

    Российские войска успешно преодолели первую линию обороны украинской армии у села Богатырь на западе Донецкой народной республики.

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    3 апреля 2025, 12:09 • Новости дня
    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов

    Представитель МИД Захарова сообщила о планах на Одессу и Львов

    МИД заявил о планах европейцев на Одессу и Львов
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом, что вызывает ассоциации с интервенцией времен Гражданской войны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что некоторые европейские страны планируют разместить на Украине «гарантийные силы» с целью контроля над Одессой и Львовом, передает ТАСС.

    Она сравнила эти планы с интервенцией стран Антанты в ходе Гражданской войны в России в 1917-1922 годах.

    По ее словам, среди задач таких «гарантийных сил» – сдерживание потенциальной агрессии со стороны России. Захарова уверена, что исторический опыт позволяет России противостоять таким действиям.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине, но не на линии фронта.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши к Львову, отметив историческую значимость города.

    Газета ВЗГЛЯД писала об интересе Британии к Одессе и Очакову.

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    2 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о решимости России устранить первопричины конфликта на Украине

    Лавров: Россия будет добиваться устранения первопричин конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин украинского конфликта. Он отметил, что этот конфликт был целенаправленно создан западными кураторами режима в Киеве, который пришел к власти в результате антиконституционного переворота, передает ТАСС.

    Российский министр отметил, что соответствующая информация была предоставлена вьетнамской стороне.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

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    3 апреля 2025, 00:20 • Новости дня
    Трамп заявил о сотрудничестве России и Украины с США по урегулированию

    Трамп отметил хорошее сотрудничество Москвы и Киева с США в урегулировании конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной, и выразил обеспокоенность масштабами потерь.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты наблюдают «хорошее сотрудничество» со стороны России и Украины в рамках урегулирования продолжающегося конфликта, передает РИА «Новости». В своем выступлении в Белом доме Трамп подчеркнул, что, несмотря на это, конфликт необходимо остановить, называя его «вопросом человечности».

    Трамп также отметил, что если бы он был президентом ранее, то конфликт на Украине никогда не начался бы. Он выразил обеспокоенность по поводу масштабов потерь на поле боя, указав, что «ежедневно гибнут тысячи людей». По его словам, это касается как русских, так и украинцев, и подчеркивает необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Эта позиция президента США отражает усилия Вашингтона по достижению урегулирования и стабильности в регионе, несмотря на текущие вызовы и сложные взаимоотношения между вовлеченными сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и США.

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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