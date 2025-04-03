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МИД обвинил Киев в терроризме из-за ударов по энергетике России
Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России
Россия не поддастся на провокации Киева, который бьет по российским энергетическим объектам, нарушая мораторий, но вся ответственность за последствия ложится на Киев и его покровителей, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила. что Россия не поддастся на провокации со стороны Украины в связи с ударами по российской энергоинфраструктуре, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что вся ответственность за последствия таких действий ложится на киевский режим и его западных кураторов, которые потакают ему. По ее словам, с 18 марта Киев нанес более 30 ударов по российским энергетическим объектам, демонстративно нарушив действующий мораторий.
Дипломат напомнила, что с середины марта между Россией и США действуют взаимные моратории на удары по энергосистемам, однако Украина нарушила соглашение, нанося целенаправленные атаки по российской инфраструктуре.
«Действия киевского режима – это не только военные преступления, это осознанный курс на подрыв любых мирных инициатив», – добавила она.
Захарова также обвинила Киев в использовании террористических методов ради срыва диалога между Москвой и Вашингтоном, отметив, что удары по энергообъектам России наносятся практически ежедневно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте в связи с обстрелом украинскими ВС двух энергообъектов в Курской области.
В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.