Кремль заявил о ежедневных атаках Украины на энергетику России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинские силы продолжают ежедневно обстреливать энергетические объекты России, несмотря на временный мораторий на такие удары, передает ТАСС.

Песков отметил, что «киевский режим не соблюдает временный мораторий, продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре».

Кроме того, Москва сохраняет контакт с Вашингтоном, чтобы информировать его о действиях Киева.

По словам Пескова, Кремль продолжит передавать Соединенным Штатам информацию обо всех попытках саботажа мирного процесса со стороны Украины.

Представитель Кремля заверил, что Россия намерена использовать дипломатические каналы для информирования мировых игроков о действиях Украины.

Ранее Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.