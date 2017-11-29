Трамп отказался встречаться с Мэй на саммите G7

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8 июня, пятница  |  Последнее обновление — 08:47  |  vz.ru
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На пути «Северного потока – 2» осталось только одно препятствие

«Северному потоку – 2» дали зеленый свет уже три из четырех иностранных государств, рядом с которыми пойдут трубыФото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» получил важнейший документ. Швеция, знаменитая поисками «российских подлодок», не смогла найти аргументов для отказа дать разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. Теперь слово за Данией. Что будет, если эта страна все-таки станет чинить препятствия ключевому российскому газопроводу? Подробности...
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Для возвращения русских на Родину полезен опыт Израиля и Польши

Жерару Депардье повезло: ему не пришлось стоять в бесконечных очередях на прием в ФМС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Благодаря «прямой линии» Путина вновь оживились дебаты вокруг двух острых и тесно связанных между собой проблем – это демографический кризис и переселение соотечественников в Россию. Путин потребовал снять бюрократические барьеры, мешающие переселению, в том числе, и украинцев в нашу страну. И здесь чиновникам и депутатам стоит внимательно изучить репатриационный опыт Израиля и Польши. Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Катар ищет в НАТО спасения из западни

Катарская армия считается одной из самых продвинутых и оснащенных в миреФото: Nikku/Xinhua/Global Look Press
Недавно Катар хотел купить у России ракетные системы С-400, теперь – выражает желание стать полноправным членом или хотя бы «главным внеблоковым партнером» НАТО. Чего на самом деле пытается добиться самая богатая страна мира, имеющая самое современное оружие? И почему одновременно ищет поддержки у двух антагонистов? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...
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Россия перестала быть failed state и требует уважения

Андрей Бабицкий, журналист
Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...
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Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

Дмитрий Бавырин, журналист
Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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          Трамп отказался встречаться с Мэй на саммите G7

             8 июня 2018, 07:31
          Фото: Pool Melanie Wenger/ZUMA/
          Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй отказались проводить двусторонние переговоры на саммите G7 из-за неприязненных личных отношений, пишут британские СМИ.

          Как пишет газета Telegraph со ссылкой насточники в окружении президента США, Трамп устал от «учительского» тона Мэй.

          «Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях»,  передает РИА «Новости» слова источника издания, присутствовавшего на встречах лидеров двух стран.

          Как пишет газета, Трампа рассердился из-за отношения Мэй во время их телефонного разговора, когда вместо разговора на общие темы она сразу углубилась в политические детали.

          По словам другого источника, Трамп также выразил раздражение по поводу частых просьб британского премьера, которые выглядят как стремление получить выгоду от отношений с США.

          Как сообщило британское агентство Press Association, Мэй проведет на саммите G7 в провинции Квебек официальные встречи со всеми лидерами стран «семерки», кроме Трампа.

          Сообщается также, что неофициальные переговоры с президентом США у британского премьера в Канаде все же состоятся, но трамп Трамп проведет на саммите меньше времени, чем его коллеги, передает ТАСС. Как пишет издание, Мэй постарается не допустить торговой войны между странами – участницами встречи.

          Напомним, в ноябре 2017 года Дональд Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ретвит записи британской ультраправой организации Britain First. В записи был закреплен видеоролик с кадрами нападений, совершенных представителями радикальных исламистских группировок.

          В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй осудилидействия Трампа. В ответ американский лидер призвал Мэй уделять больше внимания борьбе с «разрушительным радикальным исламским терроризмом» в своей стране вместо того, чтобы акцентировать внимание на президенте США.

          В январе 2018 года Трамп отменил визит в Великобританию из-за несогласия с действиями предыдущей администрации.


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