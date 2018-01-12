Трамп объяснил отмену визита в Британию

Президент США Дональд Трамп подтвердил решение отменить визит в Великобританию, объяснив это несогласием с действиями предыдущей администрации.

«Я отменил поездку в Лондон, поскольку не являюсь большим поклонником администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне…, только для того чтобы построить на окраине новое за 1,2 миллиарда долларов. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!», – написал Трамп в Twitter.

Визит Трампа в Соединенное Королевство планировался на конец февраля. Он должен был принять участие в церемонии открытия нового посольства в Лондоне.

Ранее источники также сообщили, что глава американского государства Дональд Трамп «охладел к идее» февральского визита в Великобританию.

Кроме того, британские политики неоднократно высказывались против формата поездки или даже самого визита Трампа в их страну. Так, мэр Лондона Садик Хан предложил Трампу не ехать в Британию из-за заявления по Иерусалиму.