Трамп «охладел» к идее посетить Британию в феврале

Глава американского государства Дональд Трамп «охладел к идее» февральского визита в Великобританию, сообщают правительственные источники.

Ожидалось, что Трамп официально откроет в Лондоне новое здание посольства США, а 26–27 февраля проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Однако теперь Трамп «недоволен условиями и уровнем визита», поэтому посольство откроет глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

Издание пишет, что канцелярия премьера рассчитывала подтвердить даты рабочего визита в течение недели.