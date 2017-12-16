Новое решение Трампа ставит под угрозу важнейшее соглашение Горбачева и Рейгана

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17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:40  |  vz.ru
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Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
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Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сферФото: Gleb Garanich/Reuters
Петр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины. Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, кто не готов скандировать «Слава Украине – героям слава!», пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят. Подробности...
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Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

Юрий Максимов, журналист, писатель
Найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны. В годы следующей мировой войны опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Подробности...

Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...
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Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...
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          Новое решение Трампа ставит под угрозу важнейшее соглашение Горбачева и Рейгана

          Ракеты «Першинг-2» были одним из символов Холодной войны   17 мая 2018, 19:45
          Фото: AP/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков

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          Кремль посетовал на «чрезмерное увлечение» Белого дома разнообразными санкциями. Так там восприняли решение Трампа подготовить дополнительные меры наказания для России – за якобы нарушение договора о РСМД. Но в самом договоре есть процедура разрешения подобных споров. Почему же США ею не пользуются?

          Президент США Дональд Трамп в четверг поручил госсекретарю Майку Помпео разработать проект санкций за «нарушение договора» о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которое якобы допустила Москва. Подготовить ввод таких карательных мер официально потребовал Конгресс США в рамках закона о военном бюджете 2018 года.

          Теперь вместе с Госдепом над ними будут работать Пентагон, минфин, министерство торговли и разведка. На эту аппаратную работу даже выделена круглая сумма – 58 млн долларов.

          Один из пунктов закона о военном бюджете обязывает президента подготовить и представить Конгрессу план мер в отношении лиц, несущих ответственность за «невыполнение Россией» условий договора РСМД. В круг этих лиц закон рекомендует включить высокопоставленных чиновников российского правительства. Как пишут «Ведомости», набор мер воздействия традиционный: от запрета на финансовые транзакции до аннулирования виз. За президентом остается право предлагать нововведения.

          Угрозы наложить на Россию еще санкции за «нарушение РСМД» громко зазвучали еще в конце прошлого года, когда договор отмечал свое 30-летие. Тогда сообщалось, что санкции направлены на российские компании, разрабатывающие ракетные технологии.

          Как известно, Договор о РСМД подписали в 1987 году тогдашние лидеры наших стран Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Стороны обязались полностью уничтожить свои арсеналы ракет средней (1–5,5 тыс. км) и меньшей (0,5–1 тыс. км) дальности. С советской стороны ликвидации подлежали ракеты РСД-10, Р-12, Р-14, ОТР-22, ОТР-23 (под этим обозначением скрывался оперативно-тактический ракетный комплекс 9К714 «Ока»), с американской – «Першинг-1А», «Першинг-2» и BGM-109G (крылатая ракета «Томагавк» наземного базирования). К 1991 году ракеты были ликвидированы, до 2001 года шли взаимные инспекции.

          Летом 2014 года США обвинили Россию в нарушении соглашения. Тогда через прессу сообщалось об испытании российской крылатой ракеты 9М729 (возможный сухопутный вариант ракеты 3М14 ракетного комплекса «Калибр-НК» или наземный вариант КРБД Х-101) дальностью полета менее 5500 км.

          Россия неоднократно выдвигала встречные претензии. По ее мнению, договор нарушает появление в Румынии универсальных комплексов Aegis Ashore, приспособленных для запуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности. В частности, как указывал МИД России, на американской базе ПРО «Девеселу» в Румынии задействованы пусковые установки, способные запускать не только противоракеты, но и ударные «Томагавки». В этом году Пентагон планирует разместить аналогичные установки в Польше, что тоже будет противоречить договору.

          Кроме того, в США начаты разработки крылатой ракеты наземного базирования, хотя договор прямо не запрещает исследований в производстве и испытаний запрещенных систем.

          Председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев ранее предупредил, что в случае выхода США из договора Россия создаст «мощное оружие».

          Директор проекта «ПИР-Центра» по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин отметил, что взаимные претензии нужно рассматривать на двусторонней основе. Как сказал эксперт газете ВЗГЛЯД: «Договор был двусторонний, а не международный. Официальных обращений, насколько я знаю, с американской стороны не поступало. Наоборот – российская сторона неоднократно обращалась с просьбой пояснить те намеки, которые постоянно делает американская сторона».

          Действительно, разрешение споров возможно в рамках процедуры, которая описана в XIII статье документа. В ней говорится о создании специальной контрольной комиссии. По просьбе любой из сторон комиссии встречаются и обсуждают все спорные вопросы.

          Козюлин напомнил, что Москва неоднократно перечисляла пункты, по которым США нарушают договор. «До последнего времени Россия не педалировала свои претензии, хотя обоснования вполне понятны. Все это создает довольно тревожную атмосферу, поскольку это один из фундаментальных договоров по контролю за стратегическими вооружениями. Если он будет подорван, то вся система соглашения окажется в зоне риска», – предупредил Козюлин. Он полагает, что повода вводить санкции у американцев нет, и напоминает, что Россия неоднократно предлагала США обсудить спорные моменты. Но «США предпочитают разговаривать языком санкций, голословными обвинениями».

          В свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что прописанные в договоре процедуры даже в случае их использования все равно ни к чему не привели бы, потому что «Трамп и США ищут повод максимально оправдать наказание России».

          «Не было бы договора о РСМД – обвинили бы в том, что у Путина слишком крепкая фигура, или ввели бы санкции за то, что Россия использует вместо «Боингов» другие самолеты. Ищут повод»,

          – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД. Он не исключает: вслед за экономическим и политическим давлением на Россию США рано или поздно начнут использовать военные рычаги.

          В Кремле тоже считают, что США ищут поводы для введения новых ограничительных мер. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, наша страна не принимает «каких-либо обвинений в том, что Россия как-то может нарушать договор о РСМД». По его словам, Россия «четко следует всем обязательствам, которые она на себя взяла по этому договору, и намерена дальше выполнять эти обязательства».


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