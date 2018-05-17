В Кремле вызвала недоумение попытка США ввести новые санкции против России

США подозревают Россию в «нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», однако в Кремле считают это лишь попыткой искать поводы для введения новых ограничительных мер, так как Россия никогда не нарушала ДРСМД, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о том, расценивают ли в Кремле поручение Трампа как дополнительный повод для введения новых ограничительных мер, Песков ответил утвердительно, и пояснил, что Москва не принимает «каких-либо обвинений в том, что Россия как-то может нарушать договор о РСМД», передает РИА «Новости».

Он добавил, что прежде, чем начать подготовку ответных мер, необходимо дождаться «каких-то субстантивных последствий этого поручения».

«Еще раз повторяю: мы абсолютно не согласны с самой постановкой вопроса. А, конечно, чрезмерное увлечение санкциями в Вашингтоне хорошо известно, и тоже оно не может вызывать нашего сожаления», – подчеркнул Песков.

Он подчеркнул, что Россия «четко следует всем обязательствам, которые она на себя взяла по этому договору (ДРСМД – прим. ВЗГЛЯД), и намерена дальше выполнять эти обязательства», потому поручение президента США Дональда Трампа по подготовке новых санкций «вызывает недоумение».

Ранее сообщалось, что Трамп поручил госсекретарю США Майку Помпео подготовить предложения по антироссийским санкциям. Это связано с тем, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.