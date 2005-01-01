Трамп велел Помпео подготовить санкции к России в связи с ДРСМД

Глава американского государства Дональд Трамп поручил госсекретарю США Майку Помпео подготовить предложения по антироссийским санкциям, сообщил Белый дом.

Санкции подготавливаются в связи с тем, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Данные санкции затребованы Конгрессом США в военном бюджете 2018 года.

Вместе с Госдепом над санкциями будут работать Пентагон, минфин США, министерство торговли и разведка, передает РИА «Новости».