Стало известно о подготовке США к расторжению договора РСМД

Комитет нижней палаты конгресса США по делам вооруженных сил одобрил меру, которая позволит американскому президенту принять решение о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет SFGate.

Изменения, предложенные Республиканской партией, внесли в проект оборонного бюджета США. Вашингтон сможет отказаться от выполнения своих обязательств по договору, если в Белом доме сочтут, что Россия не полностью соблюдает соглашение, передает РИА «Новости».

Республиканец Майк Галлахер назвал данную меру попыткой США «подтолкнуть Россию к соблюдению» договора об РСМД.

Газета ВЗГЛЯД сообщала ранее, что Россия подозревает США в нарушении нескольких пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Москва заявляла, что США стремятся утаить свои многочисленные нарушения международных соглашений в области контроля над вооружениями.