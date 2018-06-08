Германия не дождалась от Британии доказательств по «делу Скрипаля»

Правительство Германии продолжает ждать от Великобритании доказательств, подтверждающих вину России в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили немецкие СМИ.

Как сообщила немецкая радиостанция rbb Inforadioв бундестаге прошло закрытое заседание специального комитета, посвященное инциденту в Солсбери, передает РИА «Новости». По данным радиостанции, на 6 июня было известно лишь то, что в отравлении был использован яд «Новичок», произведенный в Советском Союзе.

При этом Лондон не предоставил подтверждений российского происхождения вещества и того, что ответственность за отравление несет Москва. Кроме того, немецкие спецслужбы, используя свои источники, не смогли установить ответственных за отравление.

Напомним, ранее на сайте полиции Лондона появилась информация о последовательности и времени событий в Солсбери 4 марта, когда были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.