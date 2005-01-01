Канада выступила против возвращения России в G8

Канада по-прежнему выступает против возобновления членства России в G8, заявил представитель канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

По словам представителя Трюдо, Канада не изменила свою точку зрения и продолжает выступать против возобновления членства России в G8, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва концентрирует свое внимание на иных форматах, а не на «большой семерке».

В четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель также оценила возможность возвращения России в G8.

Ранее в Кремле также отмечали, что актуальность G8, с российской точки зрения, снижается, при этом стремительно возрастает значение G20, где Россия принимает активное участие.