МИД назвал неактуальным вопрос о присоединении России к G7

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что политики развивают тему присоединения России к G7 в целях самопиара.

«Я не думаю, что эта тема сохранит какую-то актуальность на ближайшую или среднесрочную перспективу», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он назвал странным тот факт, что без каких-то поводов для этого с российской стороны тема возможного возвращения России в «Большую восьмерку» периодически всплывает.

«Я думаю, это делается отчасти в интересах самопиара, отчасти для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к этому самому семерочному формату, который очевидным образом выдыхается политически и экономически», – пояснил Рябков.

По его словам, так называемая «добавленная стоимость» нынешней «семерки» для России «совершенно не очевидна». Рябков подчеркнул, что «семерочный формат – это формат несколько из прошлого».

«И ситуация, я хотел бы сформулировать так, как это было на самом деле, когда семь стран вышли из российского председательства в «восьмерке», показала, что еще на том этапе формат уже начал себя изживать – тем более, сейчас, когда есть очень мощные альтернативы, в которых представлены», – заметил замминистра.

Он пояснил, что под альтернативами подразумевает БРИКС и G20. Рябков заявил, чтовопрос «совершенно неактуален с учетом вчерашних сигналов, в том числе со стороны европейских участников этой группы».



«Они начинают выставлять предварительные условия, делать вид, что мы должны двигаться по какой-то дорожной карте, даже не спросив, заинтересованы мы в принципе в достижении какой-то конечной точки или не заинтересованы», – подчеркнул дипломат.

Он также прокомментировал намерение стран G7 выработать механизм быстрого реагирования на действия, исходящие от России.

«Я бы предпочел вначале дождаться появления или непоявления итогового коммюнике саммита «семерки» в Торонто. Если там на эту тему что-то будет сказано, мы это дело прочитаем», – сказал Рябков.

«Анекдотична постановка вопроса о том, что эта группа собирается — если она собирается это делать действительно – разрабатывать некие формы быстрого реагирования на действия, которые по сути своей представляют ответ на недружественные и порой откровенно враждебные шаги, входящих в эту группу стран в отношении России», – добавил замглавы МИД.



По его словам, «уникальность момента заключается в том, что искаженное восприятие окружающего мира» в странах G7 «достигло стадии, когда из этого восприятия делаются такого рода практические выводы». «Остается только сожалеть, что деградация внешнеполитической мысли в ряде столиц дошла до этой степени», – отметил Рябков.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «Большую восьмерку». В Кремле ответили на приглашение Трампа. Европейские страны G7 единым фронтом выступили против призыва президента США. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради России Трамп пошел против всего остального Запада.