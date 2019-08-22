Зеленский высказался о возвращении России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не видит причин для возвращения России в G8, потому что с марта 2014 года «ничего не изменилось».

По его словам, «сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии» станет «возвращение» Крыма, прекращение конфликта в Донбассе, а также освобождение граждан Украины, находящихся в тюрьмах и СИЗО.

«Благодарен тем странам, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании нашей территориальной целостности и суверенитета», – добавил Зеленский в Facebook.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает за возвращение России в этот формат. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

При этом во Франции условием воссоздания G8 считают прогресс в урегулировании кризиса в Донбассе.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прогресс в реализации Минских соглашений пока не значителен для возвращения к «Большой восьмерке», с ней согласился и премьер Великобритании Борис Джонсон.