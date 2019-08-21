Во Франции назвали условие возвращения России в G8

Россия вернется в «Большую восьмерку» в случае прогресса в урегулировании кризиса в Донбассе и имплементации Минских соглашений, сообщили Le Monde и Reuters со ссылкой на французские высокопоставленные источники.

«Украина является ключевым условием», – передает «Интерфакс» слова журналиста Le Monde.

Коффманн заявил, что вопрос относительно перспектив России в G8 обсудят лидеры «Большой семерки» в Биаррице 24-26 августа.

Ранее в Берлине заявили, что приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения к формату G8 с участием России. При этом в немецком правительстве считают, что вопрос можно обсуждать только после того, как будет видна перспектива «устранения причин возвращения к формату G7».

В среду сообщалось, что Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Он также говорил, что выступает за возвращение России в «Большую восьмерку».

Президент России Владимир Путин на встрече с Макроном подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от работы в этом формате.

В МИД сообщили, что Россия ждет конкретных предложений по поводу приглашения на саммит G7 в 2020 году.