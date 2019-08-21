Захарова оценила приглашение России на саммит G7

Россия ждет конкретных предложений в вопросе приглашения на саммит G7 в 2020 году, обсуждение этой темы нужно вести в профессиональной, а не публично-развлекательной сфере, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если «семёрка» хочет позиционировать себя как серьезный формат», – заявила Захарова радиостанции «Говорит Москва».

В среду стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. При этом во Франции связали возвращение России в G7 с ситуацией на Украине.

Днем ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в «большую восьмерку», а отсутствие России в G8 объяснил проигрышем Барка Обамы Владимиру Путину.

Сам президент России Владимир Путин на встрече с Макроном в понедельник заявил, что Москва никогда не отказывалась от работы в формате G8, однако, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, и назад тоже не просилась.

Германский политолог Александр Рар, комментируя эти сообщения, заявил газете ВЗГЛЯД, что «на Западе не хотят, чтобы Россия окончательно пришла к Китаю. Стратеги в Европе начинают понимать, что это возможно, хотя раньше всегда над этим посмеивались».