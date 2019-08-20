Трамп объяснил отсутствие России в G8 проигрышем Обамы Путину

Соединенные Штаты в свое время настояли на «исключении» России из G8 («Большой восьмерки») из-за того, что российский лидер Владимир Путин переиграл бывшего президента США Барака Обаму, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия в [составе G8] и хотел, чтобы России не было [в этом формате], потому что Путин его переиграл», – приводит ТАСС заявление Трампа, сделанное во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Белом доме.

Во вторник Трамп выступил за возвращение России в G8. Ранее за расширение G7 высказывался президент Франции Эманнуэль Макрон.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Макрон продемонстрировал Путину непонимание России.

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