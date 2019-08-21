Немецкий эксперт: Россия уже вернулась в клуб стран G7 благодаря тактике Путина

«На Западе не хотят, чтобы Россия окончательно пришла к Китаю. Стратеги в Европе начинают понимать, что это возможно, хотя раньше всегда над этим посмеивались», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя сообщения СМИ о том, что президенты США и Франции договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

«Высказывания Макрона и Трампа по поводу возвращения России в G7, а также встреча Путина с Макроном до саммита Большой семерки продемонстрировали, что Россия уже вернулась в этот клуб, состоящий их главных европейских держав, США и Японии, – сказал Александр Рар. – Думаю, это связано с тем, что тема Украины уходит на второй, если не на третий план».

По мнению эксперта, за последние пять лет мир резко изменился, и теперь очевидно, что он становится многополярным. «И те проблемы, которые в этом многополярном мире появляются, без России решить невозможно», – отметил собеседник.

«На Западе не хотят, чтобы Россия окончательно пришла к Китаю. Стратеги в Европе начинают понимать, что это возможно. Таким образом тактика Путина – показать, что у России есть альтернатива политике Запада – полностью себя оправдала, хотя раньше в США и Евросоюзе над этим посмеивались», – считает Рар.

Он добавил, что у США сейчас нарастают колоссальные проблемы с Китаем, потому конфронтация одновременно с Россией и Китаем Вашингтону не по силам.

«Что касается позиции Германии, то тут сложный вопрос. Франция и США проводят политику, основанную на собственных интересах. Совершенно очевидно, что Трамп, в отличие от Обамы, не ставит во главу угла права человека. С другой стороны, Макрон хочет стать новым Де Голлем, для которого права человека тоже не играли никакой роли. В Германии в этом отношении есть нюанс – госпожа Меркель и все первые лица страны, включая очень авторитетную сегодня партию «зеленых», по-прежнему придерживаются убеждения, что надо продолжать политику защиты общечеловеческих ценностей, а не преследовать сугубо частные интересы Германии», – продолжил политолог.

«И в этом плане Германия все больше оказывается в одиночестве, в изоляции от остального Евросоюза. Если в Берлине останутся на этих позициях, то Германия проиграет свой билет в высшую лигу. Путь в новый многополярный мир будет для нее закрыт», – подчеркнул эксперт.

«Если Трамп остановит существующие жесткие санкции против России и если будет остановлен поток этих гадостей в отношении России, который сейчас изливается через европейскую прессу, тогда можно будет говорить о какой-то нормализации отношений и вместе заняться переустройством мирового порядка с учетом современных реалий. А то, что ограничения в отношении Крыма останутся и каким-то чиновникам по-прежнему будет запрещено ездить на Запад – с этим придется жить, что поделать», – резюмировал Рар.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп согласился с предложением Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

«Трамп и Макрон поговорили по телефону и договорились пригласить Россию на G7 в следующем году», – написала журналистка CNN Кайли Атвуд в Twitter, сославшись на источники в администрации президента США.

Она отметила, что инициатором приглашения был французский президент. Ожидается, что Трамп поднимет эту тему на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в «большую восьмерку». Он объяснил отсутствие России в G8 проигрышем Обамы Путину.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Франции Эманнуэлем Макроном, что Москва никогда не отказывалась от работы в формате G8, однако, как отмечал глава МИД Сергей Лавров, и назад тоже не просилась.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас, перед отлетом в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым призвал к прямому и открытому диалогу с Россией для достижения результатов в разрешении важных международных проблем.