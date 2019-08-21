Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед отлетом в Москву для переговоров с главой российского коллегой Сергеем Лавровым призвал к прямому и открытому диалогу с Россией для достижения результатов в разрешении важных международных проблем.

«В настоящее время по многим направлениям у нас с Россией принципиально разные позиции, нам нужно говорить, поскольку только при условии привлечения Москвы мы достигнем результатов по важным международным вопросам», – выразил мнение Маас. «Для этого нам нужен прямой и открытый диалог», – приводит ТАСС слова главы МИД Германии.

По словам, «в вопросах перемирия, разведения сил и реализации Минских соглашений, наконец, снова появилась надежда на появление света в конце туннеля». В связи с этим Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.

«Сейчас все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди», – сказал Маас.

Среди других тем, которые будут подняты в Москве, он назвал ситуацию в Сирии, в регионе Персидского залива и будущее контроля над вооружениями.

Накануне из результатов опроса социологического института YouGov стало известно, что большинство жителей Германии высказались за отмену санкций против России.