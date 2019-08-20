Большинство жителей ФРГ высказались за отмену санкций против России

Санкции против России безоговорочно поддерживают менее четверти немцев. В особенности низкая поддержка ограничительных мер наблюдается на востоке Германии, свидетельствуют данные опроса социологического института YouGov.

Спустя пять лет после введения ЕС антироссийских санкций из-за кризиса вокруг Украины, согласно исследованию лишь 23% немцев выступают за сохранение штрафных мер в полном объеме, передает Deutsche Welle.

Одновременно с тем, более половины немцев выступают за отмену санкций ЕС против Москвы: из них 21% высказывается за срочную отмену, а 32% – за поэтапную.

Больше всего за отмену санкций выступают жители востока ФРГ. В федеральной земле Саксония-Анхальт их поддерживают лишь 8% населения, в Бранденбурге – 11% и в Саксонии – 12%.

По результатам опроса, всего лишь 40% немцев считают, что Россия может чем-либо угрожать. В свою очередь, 50% процентов опрошенных заявили, что они не ощущают никакой угрозы.

Ранее Саксония потребовала отменить санкции против России. Кроме того, по данным социологических опросов, большинство жителей Восточной Германии выступают за отмену санкций против России.