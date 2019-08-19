Саксония потребовала отменить санкции против России

Санкции в отношении России следует отменить, так как Соединенные Штаты используют эти ограничительные меры в собственных целях, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью берлинской газете B.Z.

Кречмер подчеркнул, что Саксония хочет урегулирования конфликта на востоке Украины, «в котором почти ежедневно гибнут люди».

«Вопрос только в том, какими средствами. Мы видим, что санкции [против России] ни к чему не привели», – приводит его слова РИА «Новости».

Политик отметил, что санкции в отношении России используются некоторыми странами в своих экономических интересах. Так, Вашингтон предпринимает попытки помешать строительству «Северного потока – 2».

«Мы хотим «Северный поток – 2», мы хотим отмены санкций», – подчеркнул Кречмер.

«Я не вижу, чтобы санкции что-то улучшили. Но я вижу, как их обходят, и как из-за них страдают наши отношения с Россией, которые до сих пор были положительными», – приводит его слова ИноТВ.

Он добавил, что немцы из Восточной Германии всегда хорошо относились к россиянам. И в мнении о том, как общаться с Россией, «немцы с Востока и Запада не так сильно отличаются другу от друга, как ранее полагалось», добавил премьер Саксонии.

Кретшмер ранее уже призывал отменить антироссийские санкции. Кроме того, по данным социологических опросов, большинство жителей Восточной Германии выступают за отмену санкций против России.

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