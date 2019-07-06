Жители Восточной Германии выступили за отмену антироссийских санкций

Большинство жителей Восточной Германии выступили за отмену санкций против России, говорится в результатах опроса института изучения общественного мнения Kantar Emnid.

Как показало исследование, 54% жителей Восточной Германии считают, что нужно отменить антироссийские санкции, а на западе страны поддерживающих отмену санкций намного меньше – 32%, передает ТАСС.

По всей Германии за отмену санкций выступили 36% респондентов, а 41% опрошенных считает, что санкции нужно сохранить. При этом 23% затруднились ответить на вопрос.

В опросе принимали участие около 1 тыс. граждан ФРГ.

Ранее в немецкой Социал-демократической партии призвали мировое сообщество отказаться от санкций, введенных в отношении России.

По итогам саммита G20 президент России Владимир Путин, говоря о перспективе введениях новых антироссийских санкций со стороны США, заявил, что выстраивание отношений с Москвой – это прерогатива американской стороны.