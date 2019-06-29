В Германии выступили за отмену антироссийских санкций

В немецкой Социал-демократической партии призвали мировое сообщество отказаться от санкций, введенных в отношении России.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг заявила, что ограничения следует постепенно отменять, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hamburger Abendblatt.

По ее словам, Россия может самостоятельно обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией. При этом она добавила, что европейские фермеры лишились возможности отправлять туда свою продукцию.

Помимо этого, Россия все больше ориентируется на Китай, если говорить о других отраслях.

Также Швезиг поддержала проект «Северный поток – 2», назвав этот проект очень важным для Германии.

Ранее по итогам саммита G20 президент России Владимир Путин, говоря о перспективе введениях новых антироссийских санкций со стороны США, заявил, что выстраивание отношений с Москвой – это прерогатива американской стороны.