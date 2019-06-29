Путин обозначил главный внешнеполитический принцип России

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке назвал принцип, которого придерживается Россия на внешнеполитической арене в отношениях с другими странами.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными, как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», – приводит его слова ТАСС.

Комментируя слова британского премьера Терезы Мэй о том, что восстановление отношений с Россией невозможно до тех пор, пока Москва не прекратит агрессивную политику, Путин подчеркнул, что у нашей страны нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было.

«Хочу вас обрадовать, у нас и не было намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было», – сказал российский лидер.

По словам президента, подобные обвинения в адрес России являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.

Говоря о перспективе введениях новых антироссийских санкций со стороны США, Путин заявил, что выстраивание отношений с Москвой – это прерогатива американской стороны.

«У нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор, также, как и с нашими коллегами и партнерами из Великобритании», – сказал Путин, назвав нынешнюю ситуацию ненормальной.

«Ее просто надо как-то исправлять, найти в себе силы перевернуть страницу и идти дальше, смотреть вперед. Также и в отношениях с США», – добавил президент.

«Мы точно не будем ни о чем просить [американцев]. Нет – так нет, а если интерес есть, то мы с готовность ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему», – заключил российский лидер.

Напомним, в пятницу на полях саммита G20 состоялись полуторачасовые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп назвал Путина «прекрасным парнем», а их встречу «отличной». Российский лидер со своей стороны пригласил американского президента в Москву на 75-летний юбилей Победы.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что хотя переговоры в Японии стали уже шестым пересечением глав двух государств за последние два года, нынешний саммит впервые открывает новые возможности для налаживания российско-американских отношений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД