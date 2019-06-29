Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «прекрасным парнем», а состоявшуюся накануне встречу «отличной».

«Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча», – заявил президент США обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам главы Белого дома, которые приводит телеканал «Россия 24», они с Путиным многого достигли, начав обсуждать торговлю, передает РИА «Новости».

«У нас должна быть торговля – между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое», – сказал Трамп.

Напомним, в пятницу на полях саммита G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа.

Глава МИД Сергей Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Трампа. В Кремле также рассказали об этой беседе.

Также российский лидер пригласил Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут переговоры президентов двух стран.