Путин пригласил Трампа отпраздновать общую победу

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Осаке – и хотя переговоры в Японии стали уже шестым их пересечением за последние два года, по сути нынешний саммит впервые открывает новые возможности для налаживания российско-американских отношений. Станет ли он действительно рубежным?

Впервые Путин и Трамп встретились два года назад в Гамбурге – и тоже во время саммита «Большой двадцатки». Тогда они познакомились и провели долгие переговоры. Однако после той встречи Трамп так и не смог выполнить свое предвыборное обещание и наладить отношения с Россией – сильнейшая атака, начатая еще до его вступления в должность, с обвинениями в «русском вмешательстве», вынудила Белый дом минимизировать контакты с Кремлем.

В ноябре того же 2017 года два лидера на саммите АТЭС были вынуждены ограничиться общением в кулуарах – где смогли все же согласовать заявление о Сирии.

На следующий год Трамп попытался вырваться из окружения – в июле состоялся его первый отдельный саммит с Путиным. И хотя президентам удалось подробно обсудить массу вопросов, после этого Трампа буквально съела американская пресса и политическая элита – за то, что на итоговой пресс-конференции он заявил, что больше верит словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы, а не информации американских спецслужб об обратном (хотя в реальности даже в докладах разведсообщества не было ничего свидетельствующего о причастности Москвы к вмешательству).

Атака на Трампа в США продолжалась – и в ноябре 2018-го он пропустил две возможности для переговоров с Путиным: сначала в Париже на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, а позже в Буэнос-Айресе на саммите «Большой двадцатки». Причем в Аргентине Трамп отменил встречу едва ли не в последний момент – под предлогом инцидента с украинскими моряками в Керченском заливе, хотя все понимали, что ему просто опасно было появляться с Путиным перед телекамерами.

Однако весной этого года расследование спецпрокурора Мюллера закончилось – никаких свидетельств связи Трампа с русскими не было найдено, и Трамп смог вздохнуть спокойно. Уже в начале мая он позвонил Путину – президенты провели длительные телефонные переговоры и условились о новых встречах. Первая же возможность для них подвернулась в Осаке на «Большой двадцатке» – и они провели встречу, длившуюся 80 минут.

С чем два президента пришли к Осаке?

Пять пересечений за два года – но всего две полноценные встречи, не на ногах и не в кулуарах.

Десять телефонных переговоров. То есть контакты двух стран находятся на невозможно низком уровне – вне зависимости от того, сколь серьезны разногласия по тем или иным мировым проблемам, дефицит общения между лидерами двух стран сам по себе является серьезнейшей проблемой, причем не только российско-американских отношений. Ведь отсутствуют и регулярные контакты на более низком уровне – только в последние десять месяцев установилась связка Патрушев-Болтон, заменяющая в том числе и обычную для прежних лет практику регулярных встреч глав МИД.

Проблем для обсуждения накопилось более чем достаточно: от договоров по ракетам и вооружениям до массы региональных проблем.

Пятничная встреча продлилась 1 час 20 минут – Путин и Трамп беседовали не с глазу на глаз, а в присутствии министров и советников (четверо с российской стороны, пятеро с американской, включая дочку и зятя президента). Атмосфера не была напряженной – хотя американские журналисты и шумели, ведя прямые трансляции, и пытались спросить у Трампа и Путина про «вмешательство России в выборы». Трамп, посетовав, что пресса ведет себя как на церемонии вручения «Оскара», что «очень тупо», шутливо попросил Путина не вмешиваться в выборы.

Вообще шутки над американскими журналистами стали уже ритуальными для встреч двух президентов – их первая беседа в Гамбурге тоже началась с того, что Путин спросил у Трампа, показывая на американскую прессу: «Это они вас обижают?».

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Но в остальном переговоры были серьезными. Трамп так начал официальную часть:

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма, различные другие вопросы, и все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами».

Путин согласился с Трампом насчет того, что есть о чем поговорить, подчеркнув, что «давно не виделись, со времен Хельсинки».

О содержании самой беседы утечек практически нет – прошли времена, когда из окружения Трампа приходила конфиденциальная информация. Понятно, что обе стороны заинтересованы в том, что все происходило в нормальном для дипломатии режиме, то есть закрытом. Тем более, что Трампа успели уже обругать даже за то, что он пошутил в начале беседы с Путиным. Телеканал CNN возмутился, назвав поведение Трампа «совершенно поразительным».

Официальные комментарии Белого дома были немногословны:

«В ходе встречи в Осаке Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что в интересах обеих стран и всего мирового сообщества –улучшение отношений между Россией и США.

Еще одной темой переговоров стал вопрос контроля над вооружениями. Путин и Трамп договорились, что стороны продолжат обсуждение этой темы. США при этом рассчитывают, что в дальнейших переговорах примет участие в том числе и Китай».

Темы понятны – на первом месте, естественно, необходимость улучшения двухсторонних отношений. Или, говоря по-русски, размораживание замороженных отношений, начало регулярного диалога, в ходе которого, будет как минимум снята или ослаблена часть вопросов. Как, например, это уже произошло по Сирии за последние два года.

Среди региональных тем на первом месте, что тоже естественно, Иран – он вытеснил Сирию, с которой по большому счету все ясно и вопрос только в том, сколько еще времени потребуется на окончательное урегулирование. Впрочем, иранскую тему подробнейшим образом обсуждали недавно Патрушев и Болтон – так что вряд ли Путин с Трампом повторяли друг другу то, что и так им хорошо известно. Скорее всего, Трамп заверил Путина, что не хочет войны – но Путин и так это прекрасно понимает. Для России важно, чтобы Штаты перестали и дальше провоцировать Тегеран – но тут Трамп ничего обещать не может.

Венесуэла и Украина вряд ли обсуждались слишком подробно – понятно, что у сторон есть желание сделать так, чтобы споры по этим точкам не мешали диалогу по другим вопросам. Особенно по вооружениям – близкая кончина ДРСМД и судьба СНВ-3 вызывают озабоченность во всем мире. Хотя слова Трампа о том, что в дальнейших переговорах о контроле над вооружениями примет участие в том числе и Китай, не внушают оптимизма насчет судьбы российско-американских договоров, все же есть шанс на то, что сохранить СНВ-3 удастся.

Российские участники встречи отмечали, что обсуждались вопросы стратегической стабильности, и Сергей Лавров высоко оценил прошедшие переговоры:

«Настрой очень хороший, атмосфера конструктивная. Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр от экономики до стратегической стабильности... Президент Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, будут иметь поручение заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами».

Понятно, что обсуждались и вопросы американо-китайской торговой войны – ведь именно их Трамп имел в виду, когда в самом начале разговора с Путиным поставил «торговлю, коммерцию, протекционизм» на первое место среди тем для беседы. Нет, Трамп не перепутал Путина с Си – американо-китайскую торговую войну, как и в целом протекционистскую политику Трампа невозможно обойти вниманием.

При этом Россия, естественно, не будет официально подтверждать, что президенты говорили о американо-китайских проблемах. Но сложно себе представить, чтобы Трамп не завел с Путиным разговор о том, что китайцы обогащаются за счет США, и это несправедливо. Тем более, что в опубликованном вчера интервью «Файненшл Таймс» Путин сам сказал, что понимает озабоченность Трампа тем, что американский средний класс получил от глобализации меньше, чем рассчитывал.

Впрочем, ничего кроме сочувствия Путин Трампу на эту тему высказать не может – российская позиция куда ближе к китайской, хотя и поговорку про обезьяну, наблюдающую за схваткой двух тигров, наш президент недавно не случайно вспомнил.

Странно, что в информации о переговорах Путина и Трампа ничего не говорится о КНДР и Афганистане – обе эти темы намечались к обсуждению. Но или стороны решили не акцентировать сейчас на них внимание, либо два президента посчитали более правильным обсудить эти темы в кулуарах, тет-а-тет, благо саммит «Большой двадцатки» даст им такую возможность.

Особенность этого саммита «Большой двадцатки» в том, что он проходит всего через семь месяцев после предыдущего, аргентинского. Ежегодный формат соблюдается с поправкой на климатические условия страны-хозяйки – поэтому проводить его европейским летом получается не всегда. Вот и следующий саммит пройдет почти через полтора года – в ноябре 2020 года в Эр-Рияде. На него Трамп должен приехать уже после своего переизбрания – или не поехать вообще, если «вашингтонскому болоту» все-таки удастся утопить президента-бунтаря.

В любом случае саммиты «Большой двадцатки» больше уже не будут играть ту особую роль в американо-российских отношениях, что они играли в последние пять лет (ведь две из трех встреч Путина с Трампом прошли на G20, а до того в течении трех лет контакты с Обамой вообще ограничивались только этим форматом). Потому что Трамп освободился от «русского следа» – по крайней мере, стал чувствовать себя куда уверенней – и может сам планировать свой график.

Во время встречи в Осаке Путин пригласил Трампа приехать в Москву на 75-летие Победы – и реакция президента США, по словам помощника президента России, была очень позитивной.

Но до Парада Победы еще больше 10 месяцев – и хотя, конечно, картинка, на которой Путин стоит в окружении Трампа и Си Цзиньпина, станет исторической, в оставшееся до мая 2020 года время у президентов России и США должна будет состояться еще не одна встреча. Так и будет – если встреча в Осаке действительно знаменует собой перелом в сторону размораживания отношений двух стран.

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