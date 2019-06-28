Журналисты рассказали о насмешившей их фразе Трампа на встрече с Путиным

Телеведущая Ольга Скабеева рассказала о том, как президент США Дональд Трамп перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным сравнил «атаку» журналистов с ситуацией на красной дорожке перед вручением премии Оскар.

«Послушайте, что сказал Трамп в самом начале! «Как на вручении премии Оскар, слишком глупо». Это он про журналистов, которые прямо набросились», – написала Скабеева в Telegram.

Ранее сообщалось, что журналисты выкрикивали вопросы и долго отказывались уходить со встречи Путина и Трампа. Так, представители американских и российских СМИ прямо в комнате, где шли переговоры, вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов – от телефонов до портативных камер. Гул голосов журналистов, комментировавших общение Путина и Трампа, перекрывал слова самих президентов. Журналисты, едва переждав вступительное слово двух лидеров, начали выкрикивать вопросы обоим президентам, но те лишь с улыбкой кивали прессе, передает РИА «Новости».

По окончании протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.

Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу утром в Осаке. Переговоры президентов продолжались полтора часа.