Путин и Трамп встретились в Осаке

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Победа России в ПАСЕ закончилась матом Каспарова

Гарри Каспаров не скрывает своих чувств к Хайко МаасуФото: Imago/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало истерику не только у властей Украины. Не смогли отмолчаться и представители «свободной России» – как называющие себя политическими эмигрантами, так и живущие в нашей стране. Что означают для России и Европы проклятия и мат из уст Гарри Каспарова? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Одна драка радикально изменила отношение Запада к гомосексуалистам

Кадр из фильма «Стоунволл»Фото: Centropolis Entertainment
Ровно 50 лет назад в США начались Стоунволлские бунты, прямым следствием которых считают современные гей-парады, гей-браки и прочие атрибуты «борьбы ЛГБТ». В то время к гомосексуалистам в США относились крайне жестоко. Но почему локальная драка с полицией в одном из баров Нью-Йорка спровоцировала гей-революцию по всему западному миру? И грозит ли России нечто подобное? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Обсуждение: 5 комментариев
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            Путин и Трамп встретились в Осаке

            «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки  (фото: Kremlin Pool/Global Look Press)
            «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки  (фото: Kremlin Pool/Global Look Press)
            В ходе встречи лидеры двух стран обсудили темы Украины, Сирии, Ирана, Китая, Венесуэлы и вопросы контроля над вооружениями  (фото: Kremlin Pool/Global Look Press)
            Также Путин пригласил Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Президент США отреагировал на приглашение очень позитивно  (фото: Kevin Lamarque/Reuters)
            По итогам встречи Путин и Трамп заявили, что улучшение отношений России и США в интересах обеих стран и всего мира  (фото: Kevin Lamarque/Reuters)

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            Путин и Трамп встретились в Осаке

            «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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            Ан-24 аварийно сел в Бурятии

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            Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

            В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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            Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

            Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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            Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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            Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

            В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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            Россию и Китай соединил новый мост

            На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

            Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести
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            Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

            Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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            Зеленский стал шестым президентом Украины

            Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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            Россия отмечает День Победы

            В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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            В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

            В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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