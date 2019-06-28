Путин и Трамп кратко пообщались перед началом саммита G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщались перед началом первого рабочего заседания саммита «Большой двадцатки» (G20).

Лидеры России и США обменялись несколькими фразами, пока шли на церемонию фотографирования, передает ТАСС.

Для фотографирования организаторы расположили лидеров стран-участников саммита в три ряда. В центре первого ряда встал Абэ. По обеим сторонам от него – прошлогодний и будущий председатели «двадцатки» президент Аргентины Маурисио Макри и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Путин расположился в первом ряду по левую руку от Макри. Рядом с ним встал председатель КНР Си Цзиньпин, хотя по первоначальному плану это место должен был занять президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сам турецкий лидер занял место, отведенное ранее Си Цзиньпину, – тоже в первом ряду, но по другую сторону от Абэ и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, рядом с президентом США Дональдом Трампом.

Уже на подиуме, к которому Путин пришел вместе с Трампом, российский лидер обменялся несколькими репликами с президентом Аргентины Маурисио Макри. Кроме того, он рукопожатием приветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

После фотографирования лидеры прошли в зал заседаний и заняли места за круглым столом.

Позднее у Путина и Трампа запланирована отдельная беседа.

Накануне Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Трампом.