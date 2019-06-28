Трамп на встрече с Путиным высмеял тему «вмешательства» России

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке в шутку попросил «не вмешиваться в выборы».

«Не вмешивайтесь, не вмешивайтесь в выборы», – смеясь, сказал Трамп Путину после того, как журналисты стали задавать вопросы о якобы имевшем место «вмешательстве» России в американские выборы, сообщает RT.

Путин в ответ улыбнулся.

Ранее Трамп в интервью NBC не исключил, что на встрече с Путиным он может поднять тему «вмешательства» в предстоящие американские выборы 2020 года.