В Совфеде сказали, при каком условии Трамп приедет в Россию

Взгляд
28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
Разделы

На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
Перейти а раздел…

Победа России в ПАСЕ закончилась матом Каспарова

Гарри Каспаров не скрывает своих чувств к Хайко МаасуФото: Imago/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало истерику не только у властей Украины. Не смогли отмолчаться и представители «свободной России» – как называющие себя политическими эмигрантами, так и живущие в нашей стране. Что означают для России и Европы проклятия и мат из уст Гарри Каспарова? Подробности...
Перейти а раздел…

Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
Перейти а раздел…

Одна драка радикально изменила отношение Запада к гомосексуалистам

Кадр из фильма «Стоунволл»Фото: Centropolis Entertainment
Ровно 50 лет назад в США начались Стоунволлские бунты, прямым следствием которых считают современные гей-парады, гей-браки и прочие атрибуты «борьбы ЛГБТ». В то время к гомосексуалистам в США относились крайне жестоко. Но почему локальная драка с полицией в одном из баров Нью-Йорка спровоцировала гей-революцию по всему западному миру? И грозит ли России нечто подобное? Подробности...
Перейти а раздел…

Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
Перейти а раздел…

Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 8 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
      Подробности...

      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
      Подробности...

      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Мэй заявила Путину о невозможности нормализовать отношения России и Британии
            Лавров раскрыл детали переговоров Путина и ТрампаОтказ договариваться с Россией становится в Киеве наказуемымЖурналисты рассказали о насмешившей их фразе ТрампаВ букете на столе Путина и Трампа увидели особый смысл
            Политолог оценил прогноз Байдена о распаде НАТОАмериканские СМИ оценили подготовку Литвы к войне с РоссиейСоловьев предсказал реакцию Украины на встречу Путина и ТрампаКоллекторы рассказали о «золотом правиле» оформления ипотеки
            Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие ПобедыКанделаки назвала реальных организаторов волнений в ГрузииВ Совфеде сказали, при каком условии Трамп приедет в РоссиюОдна драка радикально изменила отношение Запада к гомосексуалистам

            Главная тема


            Победа России в ПАСЕ закончилась матом Каспарова

            «не вмешивайтесь»


            Трамп обратился с шуточной просьбой к Путину

            «забота о гражданах»


            Тбилиси старается спешно снять ограничения на границе с Абхазией

            интервью президента


            Путин пошутил над британским журналистом

            Видео

            первые данные


            Раскрыты характеристики «Сармата»

            украинская помеха


            Почему Россия победила в ПАСЕ

            неправильный альянс


            Россия сообщит НАТО о неприятном

            доигрались


            Выступивший в антироссийских футболках грузинской клуб начали массово покидать футболисты

            викторина


            Каким был первый день великой войны?

            Лево-зеленое безумие


            Игорь Мальцев: В Германии идет тихая гражданская война

            Президент в осаде


            Геворг Мирзаян: Эрдоган попал в сложную ситуацию

            Братья грузины


            Алексей Алешковский: Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

            на ваш взгляд


            Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?

            В Совфеде сказали, при каком условии Трамп приедет в Россию

               28 июня 2019, 13:33
            Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
            Текст: Иван Абакумов,
            Дарья Рыночнова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Полтора часа – это достаточно серьезный формат. За это время можно обсудить три-четыре проблемы достаточно глубоко. Не было лишних ужимок, президенты начали разговор в хорошем настроении», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20.

            «Значение встречи Путина и Трампа трудно переоценить. К сожалению, лидеры встречаются не так часто. Даже в условиях холодной войны встречи происходили чаще. Все-таки наши две страны имеют на вооружении более 90% ракетно-ядерного оружия планеты. И от таких встреч зависит сохранение стабильности и международной безопасности, – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. – И когда паузы между таким встречами  затягиваются, уровень мировой стабильности понижается и приближается к очень опасной черте. Поэтому сам факт таких встреч чрезвычайно важен».

            Обращает на себя внимание тот факт, отметил собеседник, что встреча лидеров двух стран должна была продолжаться около часа, более того накануне вообще обсуждалась возможность ее переноса, но на деле разговор продолжался полтора часа.

            «Лидеры в хорошем настроении сделали свои предварительные заявления. То, что мы знаем из разных источников, говорит о том, что они могли обсудить несколько региональных проблем: украинскую, венесуэльскую, сирийскую, иранскую и другие. Я думаю, также обсуждалось поддержание глобальной безопасности в целом. Это как раз то, ради чего, собственного говоря,  эти встречи и проводятся», – подчеркнул Климов.

            Также Путин пригласил Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Президент США отреагировал на приглашение очень позитивно
            По поводу приглашения Владимира Путина президенту США приехать в Россию на празднование 75-летия Победы, сенатор заявил, что Трамп на сегодня больше всего озабочен вопросом, как ему переизбраться на следующих выборах, и его решение будет полностью зависеть от этого.

            «Если он увидит, что электоральный расклад позволяет ему это сделать, более того, если он поймет, что в электоральном плане это даст ему какие-то преимущества, то он может такого рода предложение поддержать. Если же его консультанты или он сам хоть на секунду усомнятся в том, что это ему поможет, Трамп ни при каких обстоятельствах не поедет в Россию и найдет тридцать три объяснения, почему он этого не сделал», – поделился собеседник.

            Но самое главное то, что встреча состоялась, что она была не «на ногах» и что она была полноформатной: полтора часа – это серьезный формат, считает сенатор. За это время можно обсудить три-четыре проблемы достаточно глубоко. Тем более эта встреча готовилась и у глав двух государств были домашние заготовки, которые позволяли им быстро обсуждать по существу вопросы, которые, как принято говорить, представляют взаимный интерес.

            «Не было никаких лишних ужимок, начали все с разумных шуток. И Трамп «подкузьмил» своим же журналистам, когда они попытались ему в очередной раз выносить мозг пресловутым русским вмешательством в американские выборы, – отметил эксперт. – Президент США обыграл это как истинный шоумен. Но в отличие от другого шоумена, который сейчас сидит в Киеве, у Трампа все-таки есть и деловой опыт. Несколько лет президентства, победа в такой нешутейной предвыборной кампании, тоже дорого стоит. Так что и шутка, и реакция Владимира Путина на эту шутку, говорят о том, что президенты начинали разговор в хорошем настроении, а каковы будут окончательные итоги этой беседы, мы скоро узнаем».

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке в шутку попросил «не вмешиваться в выборы». Путин в ответ улыбнулся.

            Российский лидер, в свою очередь, пригласил Дональда Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков, по итогам встречи двух президентов, сказал, что Трамп отреагировал «очень позитивно».

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............