В Совфеде сказали, при каком условии Трамп приедет в Россию

«Полтора часа – это достаточно серьезный формат. За это время можно обсудить три-четыре проблемы достаточно глубоко. Не было лишних ужимок, президенты начали разговор в хорошем настроении», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20.

«Значение встречи Путина и Трампа трудно переоценить. К сожалению, лидеры встречаются не так часто. Даже в условиях холодной войны встречи происходили чаще. Все-таки наши две страны имеют на вооружении более 90% ракетно-ядерного оружия планеты. И от таких встреч зависит сохранение стабильности и международной безопасности, – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. – И когда паузы между таким встречами затягиваются, уровень мировой стабильности понижается и приближается к очень опасной черте. Поэтому сам факт таких встреч чрезвычайно важен».

Обращает на себя внимание тот факт, отметил собеседник, что встреча лидеров двух стран должна была продолжаться около часа, более того накануне вообще обсуждалась возможность ее переноса, но на деле разговор продолжался полтора часа.

«Лидеры в хорошем настроении сделали свои предварительные заявления. То, что мы знаем из разных источников, говорит о том, что они могли обсудить несколько региональных проблем: украинскую, венесуэльскую, сирийскую, иранскую и другие. Я думаю, также обсуждалось поддержание глобальной безопасности в целом. Это как раз то, ради чего, собственного говоря, эти встречи и проводятся», – подчеркнул Климов.

По поводу приглашения Владимира Путина президенту США приехать в Россию на празднование 75-летия Победы, сенатор заявил, что Трамп на сегодня больше всего озабочен вопросом, как ему переизбраться на следующих выборах, и его решение будет полностью зависеть от этого.

«Если он увидит, что электоральный расклад позволяет ему это сделать, более того, если он поймет, что в электоральном плане это даст ему какие-то преимущества, то он может такого рода предложение поддержать. Если же его консультанты или он сам хоть на секунду усомнятся в том, что это ему поможет, Трамп ни при каких обстоятельствах не поедет в Россию и найдет тридцать три объяснения, почему он этого не сделал», – поделился собеседник.

Но самое главное то, что встреча состоялась, что она была не «на ногах» и что она была полноформатной: полтора часа – это серьезный формат, считает сенатор. За это время можно обсудить три-четыре проблемы достаточно глубоко. Тем более эта встреча готовилась и у глав двух государств были домашние заготовки, которые позволяли им быстро обсуждать по существу вопросы, которые, как принято говорить, представляют взаимный интерес.

«Не было никаких лишних ужимок, начали все с разумных шуток. И Трамп «подкузьмил» своим же журналистам, когда они попытались ему в очередной раз выносить мозг пресловутым русским вмешательством в американские выборы, – отметил эксперт. – Президент США обыграл это как истинный шоумен. Но в отличие от другого шоумена, который сейчас сидит в Киеве, у Трампа все-таки есть и деловой опыт. Несколько лет президентства, победа в такой нешутейной предвыборной кампании, тоже дорого стоит. Так что и шутка, и реакция Владимира Путина на эту шутку, говорят о том, что президенты начинали разговор в хорошем настроении, а каковы будут окончательные итоги этой беседы, мы скоро узнаем».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке в шутку попросил «не вмешиваться в выборы». Путин в ответ улыбнулся.

Российский лидер, в свою очередь, пригласил Дональда Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков, по итогам встречи двух президентов, сказал, что Трамп отреагировал «очень позитивно».

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