Путин пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Осаке пригласил американского лидера Дональда Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы, тот отреагировал позитивно, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года», – сказал Ушаков, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».

По его словам, президент США отреагировал очень позитивно.

«В этой связи был разговор о том, какая страна сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», – добавил Ушаков.

Встреча Путина и Трампа прошла в пятницу утром в Осаке. Переговоры президентов продолжались полтора часа.