Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров на саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке обсуждали вопросы стратегической стабильности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, сообщил Лавров, лидеры затронули ситуацию в Сирии и на Украине, передает ТАСС

«Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем от экономики до стратегической стабильности», – сказал глава МИД, отметив, что российская сторона подтвердила инициативы, которые в этих вопросах были представлены в Гамбурге и в прошлом году в Хельсинки.

«Президент Трамп сказал, что его сотрудники, которые присутствовали на беседе, будут иметь поручения заниматься этими вопросами со своими московскими коллегами», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров добавил, что настрой на саммите «Группы двадцати» очень хороший, атмосфера конструктивная.

Двухдневный саммит «двадцатки» открылся в пятницу в выставочном комплексе INTEX Osak на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Он продлится до 29 июня. Утром на полях саммита уже состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа.