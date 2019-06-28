Песков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа на G20

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были насыщенными, но не все вопросы удалось обсудить подробно из-за ограничения по времени, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитирий Песков.

«Достаточно насыщенная по затронутым вопросам тема. Конечно, ограниченность по времени не позволила углубленно обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты. Но тем не менее говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, лидеры «условились посмотреть, какие факторы, собственно, мешают тому, чтобы горизонты нашего торгово-экономического обмена расширялись».

Кроме того, Путин и Трамп обсудили Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и вопросы стратегической стабильности. «Говорили о международной торговле, говорили о международных делах. Затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе. Говорили про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», – сообщил Песков.

Двухдневный саммит «двадцатки» открылся в пятницу в выставочном комплексе INTEX Osak на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Он продлится до 29 июня.

В пятницу на полях саммита состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа. Глава МИД Сергей Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Трампа.