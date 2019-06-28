Мэй заявила Путину о невозможности нормализовать отношения России и Британии

В нынешних условиях нормализовать отношения России и Британии невозможно, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Press Association.

Мэй также заявила, что действия, которые Россия якобы предпринимает на Украине, вызывают у Лондона глубокое беспокойство. Она отметила, что для прогресса в ситуации «требуется деэскалация конфликта».

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.

7 июня Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Менее чем через месяц Мэй уходит с должности главы британского правительства, и состоявшаяся в пятницу беседа с российским лидером, вероятно, станет последней для нее на этом посту.