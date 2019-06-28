Встреча Путина и Мэй началась в Осаке

Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита «Группы двадцати» в японской Осаке. Менее чем через месяц Мэй покидает пост главы британского правительства, и эта беседа с российским лидером, вероятно, станет последней для нее на этом посту.

Предыдущая полноценная встреча Путина с Мэй состоялась 4 сентября 2016 года в китайском Ханчжоу также на саммите «Группы двадцати», напоминает ТАСС.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.

7 июня Мэй ушла в отставку с поста лидера консервативной партии. Выборы нового главы тори начались 10 июня и завершатся не позднее 28 июля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет Британию после ухода Мэй и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза, а также разбиралась, что ждать от ее «наследников».

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