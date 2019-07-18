Саксония призвала снять санкции с России

После возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы необходимо отказаться от санкций, заявил в интервью dpa премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер.

Кретшмер отметил значимость разрешения конфликта на Украине, однако, подчеркнул он, антироссийские санкции не способствуют прогрессу в этом вопросе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

Немецкий политик призвал отменить антироссийские ограничения, выразив уверенность, что «без этого не обойтись».

«Правильным было то, что Россия вернула свое право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода «Северный поток – 2». Следующим шагом должно быть снятие санкций», – подчеркнул Кретшмер.

В начале июня он говорил, что санкции стали «большой проблемой» для востока Германии и Саксонии.

В конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме, а позже Россия заплатила взнос в СЕ в размере 33 млн евро за 2019 год.