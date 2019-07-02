Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы

Россия выплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, заявил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэл Хольтген.

«Российская Федерация заплатила ее взнос за 2019 год, около 33 миллионов евро», – сказал Хольтген, передает РИА «Новости».

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.