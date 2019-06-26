ПАСЕ полностью подтвердила полномочия России

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме.

За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против – 62, воздержались – 15, передает ТАСС.

Ранее в среду ПАСЕ отклонила поправку, предлагающую ограничить российскую делегацию.

Напомним, ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. Российская делегация подала заявку и выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.

После приглашения российской делегации ПАСЕ Киев отозвал посла при Совете Европы. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику у руководства Украины.