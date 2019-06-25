Москва напугала Украину в ПАСЕ

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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России

Давид Кацарава - один из тех, кто устроил провокацию с российской делегацией в парламенте ГрузииФото: facebook.com/David-Katsarava
Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии. Политики и рядовые граждане Грузии тем самым признаются в самом гнусном цинизме: им важна в первую очередь территория, а мнение живущих на этой земле людей не имеет никакого значения. Тем интересней то, как в таких случаях поступает Россия. Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Эрдоган попал в сложную ситуацию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого султана. Подробности...

Краткая хрестоматия американской синофобии

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У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
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«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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            Москва напугала Украину в ПАСЕ

            Спустя пять лет после своего мятежа зачинщики Евромайдана убедились в лицемерии Европы   25 июня 2019, 23:07
            Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Анна Кукушкина

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            Возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику в Киеве. По стране нанесен «мощнейший дипломатический удар», Евросоюз перестал быть гарантом его безопасности. Так Порошенко и политики постмайданной Украины расценили решение восстановить права России в ассамблее. При этом они правы - Украина действительно успела надоесть Европе за последние пять лет.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) со скандалом покинула заседание в Страсбурге в знак протеста против возвращения российской делегации. Правда, она пообещала вернуться, когда надо будет снова голосовать за карательные меры против Москвы.

            Накануне украинские делегаты попытались если не сорвать, то хотя бы затормозить возвращение России, для чего внесли более 200 поправок к соответствующей резолюции. Но большинство делегатов ПАСЕ, в том числе делегаты от Франции, Германии, Италии, Голландии и Австрии все эти поправки отвергли.

            Тогда представитель киевской делегации Борислав Береза назвал российских коллег по ассамблее «демонами в аду». «Врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ. Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение ассамблеей. Мы их оспорим. Но, зная настрой Комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются», – посетовал Береза в своем Facebook.

            Покидая зал заседаний, Береза выкрикнул по-английски оскорбительные слова в адрес всех россиян, за что удостоился от российских журналистов прозвища «фрик по фамилии Бляхер».

            В Москве же вечером во вторник сообщили, что в ПАСЕ была подготовлена целая спецоперация по недопущению России – и за «цирк во время провала» Киеву могут устроить разнос в Вашингтоне. Представитель МИД России Мария Захарова написала в Facebook, что спецоперация готовилась тщательно: «Украину поддерживали Прибалтика, Польша и Грузия, а провокация в Тбилиси разошлась в западных СМИ и соцсетях, чтобы создать эффект «очередной агрессии Москвы».

            Тем временем в Киеве царила атмосфера шока. Для правящих кругов Украины принятое в ночь на вторник решение ПАСЕ стало потрясением.

            «Пора лишаться иллюзий и называть вещи своими именами: вчерашнее решение ПАСЕ – это предательство Европой не только Украины, но и себя и своих же принципов», – возмущался депутат верховной рады Мустафа Найем. Тот самый, который пять с половиной лет назад стал зачинщиком Евромайдана.

            Другой бывший трибун Евромайдана, генеральный прокурор Юрий Луценко использовал те же термины:

            «Это – предательство Украины и принципов ЕС.

            Но важно не ограничиваться этой оценкой внешних факторов. Стоит разобраться с самими собой», – оговорился он.

            Другие лидеры Украины словно бы состязались в поиске наиболее ярких метафор для выражения своей обиды. Глава правительства Владимир Гройсман назвал возвращение российской делегации «реваншем агрессора». «Смерти и сломанные жизни в Донбассе, аннексия Крыма – этими вещами нельзя пренебрегать ради заключения временного соглашения», – пишет Гройсман в Twitter.

            Не смог промолчать и бывший президент Петр Порошенко, который назвал случившееся «первым серьезным дипломатическим ударом» и «мощным вызовом» для Киева. «Но теперь удар нанесен не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», – написал Порошенко в Facebook.

            По мнению лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, возвращение России стало «фактическим концом нормандского формата». В опубликованном на сайте «Батькивщины» комментарии говорится: отныне Франция и Германия «не могут быть гарантами нашей безопасности», поскольку они «поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ».

            Не менее эмоционально отреагировали и в Прибалтике, которая в 2014 году, напомним, активно подзуживала сторонников Майдана. Эстонский президент Керсти Кальюлайд назвала «позорной» резолюцию о возвращении россиян в ПАСЕ. Она написала в Twitter, что «ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла».

            Эксперты же считают, что опозорились сами украинские политики. «Это безусловный выигрыш России и полное фиаско украинской стороны. Этот проигрыш Киева вызван не усилиями Москвы, а несостоятельной, профанской политикой, которую проводила украинская делегация в ПАСЕ. Ее поведение – это чистое политиканство, клоунада», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко.

            Сторонников Порошенко особенно шокировал тот факт, что в пользу России проголосовали ведущие страны западной Европы – в том числе Франция и Германия, те самые страны, которые в 2014 году выступили застрельщиками Евромайдана, но за пять лет поменяли свои программные установки, отметил эксперт.

            Украинскую делегацию в ПАСЕ Скачко назвал «разочарованными нахлебниками», которые попросту успели надоесть западным коллегам. «Они думали, что их будут кормить вечно, при этом они будут только кричать и ничего не делать. Они дискредитировали само понятие помощи демократической стране, украинцы в ПАСЕ были бесполезны», – заявил Скачко.

            «Возьмем обычного немецкого бюргера, который смотрит новости по ТВ. Он даже не знает, что такое ПАСЕ, но он видит, как себя в зале заседаний ведет делегация Украины, когда она вносит по 200 поправок, – заявил газете ВЗГЛЯД президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Это получается такой антипиар, что просто ужас. Если кто-то из западных политиков опять призовет дружить с Украиной, то его спросят: «Вы что, не видели, как они себя ведут?», – привел пример эксперт.

            В украинской делегации в ПАСЕ собрались люди, которых, скорее всего, в новой верховной раде не будет, предрекает Охрименко.

            «Для них это последняя возможность о себе заявить. Пять лет они рассказывали, что они контролируют ПАСЕ, что благодаря им Россия стоит «на коленях» и так далее», – пояснил Охрименко.

            «Теперь эти люди проиграли. Но проиграла не Украина, проиграла кучка этих депутатов. По большому счету, это колоссальный проигрыш Порошенко, который в свое время говорил, что создал антироссийский блок. Мы видим – нет никакого блока. По большому счету Европа, в том числе Германия, Франция, они с Россией не ссорились. Просто пошли в фарватере с США», – считает Охрименко.

            Охрименко напомнил, что за последние 3-5 лет товарооборот Евросоюза и России, наоборот, только рос. «На Украине есть партия войны – Порошенко, Турчинов, «Народный фронт». Естественно, они считают приглашение России в ПАСЕ предательством», – добавил Охрименко.

            В то же время на Украине есть большое количество политиков-прагматиков, которые призывают наконец конфликт с Россией разрешать, а не усугублять, добавил эксперт. «А есть еще Зеленский, который не определился. Зеленский в данный момент играет «и вашим, и нашим». Его нельзя назвать пророссийским или проевропейским», – заключил эксперт.

            Действительно, в отличие от своего предшественника Порошенко, нынешний президент Владимир Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ весьма мягко. Он выразив некоторое разочарование и пожаловался, что еще на прошлой неделе пытался отговорить лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель, но «жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе».

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