Украина проигрывает противостояние с Россией в ПАСЕ

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9 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:54  |  vz.ru
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Россию хочет вернуть утраченные в 90-е годы технологии производства турбин большой мощностиФото: Александр Крупнов/Интерпресс/ТАСС
История с немецкими газовыми турбинами для ТЭС в Крыму заставила задуматься о возвращении собственных компетенций. В период СССР наше лидерство в этой высокотехнологичной области машиностроения было очевидно точно так же, как авторитет в сфере авиастроения. Пришло время вклиниться не только в господство Boeing и Airbus в небе, но и в господство машиностроительных гигантов Siemens и General Electric на земле. Подробности...
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Выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию

Победа Порошенко без масштабных фальсификаций не представляется возможнойФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
У Порошенко «уходит почва из-под ног» – руководство сразу двух особо значимых областей отказалось ему подчиняться, пускай и по разным причинам. Это говорит в пользу версии о том, что администрация президента Украины готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов. Переизбрание Порошенко в таких условиях стало бы идеальным сценарием для России. Подробности...
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Почему армия отказывается от призывников с татуировками на лице

Препятствием для службы в армии может стать не только плохое зрение, но и татуировкиФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Проходящий сейчас весенний призыв внезапно выявил малоизвестный способ избежать армии. Призывнику достаточно сделать татуировку на лице и, явившись в военкомат, он увидит однозначную реакцию призывной комиссии. Почему в Вооруженных силах не любят татуировки и как подобные украшения могут в целом навредить карьере? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...

У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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            Украина проигрывает противостояние с Россией в ПАСЕ

            Борислав Береза печально прославился минувшей зимой, когда оскорбил нашу журналистку в кулуарах ПАСЕ   9 апреля 2019, 21:05
            Фото: кадр из видео
            Текст: Оксана Борисова,
            Алексей Нечаев

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            «Германия предлагает начинать нормализацию отношений с Россией, и украинцы впадают в истерику». Такими словами политологи описывают происходящее в последние дни в ПАСЕ – ведь дело дошло даже до матерной перебранки с участием украинской делегации. Что так нервирует представителей Украины и чем это в итоге закончится?

            Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своей сессии во вторник пока отказалась менять процедуру применения санкций, что позволило бы делегации России быстро вернуться в ее состав. Так, по крайней мере, утверждает депутат Верховной рады, член украинской делегации Борислав Береза. По его словам, все страны решили начать переговоры.

            «Зрада» отменяется. В ПАСЕ изменили подход к докладу Кокса и подошли к более корректной формулировке регламентных процедур. Теперь с помощью поправок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий ассамблеи. Перешли к конструктивному диалогу», – цитирует его «Обозреватель».

            Тем временем вернуть россиян к работе в ассамблее во вторник в Страсбурге вновь призвал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Он привел два аргумента. Во-первых, ассамблее нечем восполнить «нехватку российских денег». Во-вторых, напомнил он, пока страна остается в организации, ее граждане могут рассчитывать на рассмотрение своих жалоб в Европейском суде по правам человека, пишет ТАСС.

            Шансы российской делегации вернуться в ПАСЕ неожиданно выросли в понедельник, когда в пользу такого решения выступили представители Германии и Голландии. Во время неформального закрытого заседания обсуждалось изменение регламента ПАСЕ, которое позволило бы в итоге вернуть к работе в ассамблее российскую делегацию. В частности, для этого якобы «пророссийский» голландский депутат Тини Кокс предложил поправку, которая лишит депутатов ПАСЕ возможности применять санкции против отдельных стран, в том числе против России.

            При этом за поправку выступила и немецкая делегация, после чего представители Украины вступили в перебранку с немцами. «Мы задали главный вопрос: что для вас важнее: деньги или принципы? Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тысяч жизней, которые украинцы отдали? После этого началась ругань немцев», – пожаловался Береза.

            Ответ руководителя немецкой делегации Андреаса Ника Береза сравнил с поведением «гопоты». Немцы, по его версии, «выражались грубыми ругательствами», использовали «ненормативную лексику».

            Достоверность инцидента во вторник подтвердил медиаэксперт Анатолий Шарий, который пообщался с немецкими коллегами. «Борислав Бляхер (по данным украинских СМИ, такова настоящая фамилия Березы – прим. ВЗГЛЯД) является радикалом и «правосеком» лишь в воображении российских СМИ. Он и другие делегаты от Украины в ПАСЕ просто ведут себя как быдло», – сказал Шарий в интервью газете ВЗГЛЯД. И добавил, что, в свою очередь, «немецкие депутаты действительно возмущены поведением украинских делегатов». По словам Шария, «можно терпеть шутов определенное время, но когда шуты начинают размахивать руками и проливают на тебя вино – им нужно дать под одно место».

            На скандал отреагировал экс-кандидат в президенты Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко. «ПАСЕ устала от постоянной агрессии со стороны украинской делегации. Потому что все время звучат обвинения без каких-либо конструктивных предложений... Главная причина в том, что есть утомление от «партии войны» украинской делегации», – сказал Бойко телеканалу «112 Украина».

            Лично Береза давно заслужил реноме скандалиста. В начале года в кулуарах ПАСЕ депутат толкнул и оскорбил ведущую канала «Россия 1» Ольгу Скабееву. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД во вторник журналистка отметила, что «украинская делегация полностью дискредитировала себя в ПАСЕ». «Их поведение там уже в самом деле – притча во языцех... За что их там терпят, с их псевдопатриотическими бесконечными демаршами и концертами. В ПАСЕ они уже всех просто достали», – заметила Скабеева.

            Что касается самих шансов на возвращение московской делегации в ПАСЕ, то они стали повышаться с конца прошлой недели. Тогда Турбьерн Ягланд призвал восстановить права России в ПАСЕ, поскольку решение 2015 года лишить ее права голоса нарушает ее устав, в частности статьи 7 и 8.

            Не далее как в январе перспектива расставания России с ПАСЕ казалась неизбежной, однако уже в феврале украинская делегация раскрыла секрет: внутри ассамблеи запущен тайный сценарий возвращения россиян в эту организацию. Согласно этому плану, предсказывало издание «Гордон», на апрельской сессии ПАСЕ Тини Кокс предложит изменения в устав Совета Европы, нацеленные на реформу «санкционного механизма» ПАСЕ. Похоже, в понедельник этот сценарий начал сбываться. ПАСЕ назначила срочные дебаты по докладу об упрощении процедуры снятия санкций с российской делегации.

            Но в украинской делегации пока не верят, что Ягланд и «российское лобби» смогут вернуть россиян в Страсбург. «Попытка Ягланда ничем не закончится», – заявил газете ВЗГЛЯД член делегации, зампред фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко. Однако замминистра иностранных дел России Александр Грушко так не думает. «Большинство в Совете Европы понимает, что без разрешения кризиса ситуация будет только усугубляться», – говорил Грушко ранее в интервью газете ВЗГЛЯД.

            В свою очередь германский политолог Александр Рар считает действия немецкой делегации осмысленными. «Я нахожусь здесь на одной немецкой политической конференции.

            Все говорят, что для нас критически важны отношения с Россией, Россию нужно возвращать – возвращать и в ПАСЕ, и в Совет Россия – НАТО.

            С россиянами нужно разговаривать и корректировать ситуацию», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

            «Когда за возращение России выступала Австрия, украинцев это особо не волновало. А теперь, когда уже Германия предлагает – после пяти лет кризиса на Украине – все-таки начинать нормализацию отношений с Россией, украинцы впадают в истерику», – пояснил политолог. «Германия не может постоянно становиться заложником комплексов определенных стран, которые во всех своих проблемах всегда винят Россию», – подытожил Рар.


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