Украина проигрывает противостояние с Россией в ПАСЕ

«Германия предлагает начинать нормализацию отношений с Россией, и украинцы впадают в истерику». Такими словами политологи описывают происходящее в последние дни в ПАСЕ – ведь дело дошло даже до матерной перебранки с участием украинской делегации. Что так нервирует представителей Украины и чем это в итоге закончится?

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своей сессии во вторник пока отказалась менять процедуру применения санкций, что позволило бы делегации России быстро вернуться в ее состав. Так, по крайней мере, утверждает депутат Верховной рады, член украинской делегации Борислав Береза. По его словам, все страны решили начать переговоры.

«Зрада» отменяется. В ПАСЕ изменили подход к докладу Кокса и подошли к более корректной формулировке регламентных процедур. Теперь с помощью поправок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий ассамблеи. Перешли к конструктивному диалогу», – цитирует его «Обозреватель».

Тем временем вернуть россиян к работе в ассамблее во вторник в Страсбурге вновь призвал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Он привел два аргумента. Во-первых, ассамблее нечем восполнить «нехватку российских денег». Во-вторых, напомнил он, пока страна остается в организации, ее граждане могут рассчитывать на рассмотрение своих жалоб в Европейском суде по правам человека, пишет ТАСС.

Шансы российской делегации вернуться в ПАСЕ неожиданно выросли в понедельник, когда в пользу такого решения выступили представители Германии и Голландии. Во время неформального закрытого заседания обсуждалось изменение регламента ПАСЕ, которое позволило бы в итоге вернуть к работе в ассамблее российскую делегацию. В частности, для этого якобы «пророссийский» голландский депутат Тини Кокс предложил поправку, которая лишит депутатов ПАСЕ возможности применять санкции против отдельных стран, в том числе против России.

При этом за поправку выступила и немецкая делегация, после чего представители Украины вступили в перебранку с немцами. «Мы задали главный вопрос: что для вас важнее: деньги или принципы? Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тысяч жизней, которые украинцы отдали? После этого началась ругань немцев», – пожаловался Береза.

Ответ руководителя немецкой делегации Андреаса Ника Береза сравнил с поведением «гопоты». Немцы, по его версии, «выражались грубыми ругательствами», использовали «ненормативную лексику».

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Достоверность инцидента во вторник подтвердил медиаэксперт Анатолий Шарий, который пообщался с немецкими коллегами. «Борислав Бляхер (по данным украинских СМИ, такова настоящая фамилия Березы – прим. ВЗГЛЯД) является радикалом и «правосеком» лишь в воображении российских СМИ. Он и другие делегаты от Украины в ПАСЕ просто ведут себя как быдло», – сказал Шарий в интервью газете ВЗГЛЯД. И добавил, что, в свою очередь, «немецкие депутаты действительно возмущены поведением украинских делегатов». По словам Шария, «можно терпеть шутов определенное время, но когда шуты начинают размахивать руками и проливают на тебя вино – им нужно дать под одно место».

На скандал отреагировал экс-кандидат в президенты Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко. «ПАСЕ устала от постоянной агрессии со стороны украинской делегации. Потому что все время звучат обвинения без каких-либо конструктивных предложений... Главная причина в том, что есть утомление от «партии войны» украинской делегации», – сказал Бойко телеканалу «112 Украина».

Лично Береза давно заслужил реноме скандалиста. В начале года в кулуарах ПАСЕ депутат толкнул и оскорбил ведущую канала «Россия 1» Ольгу Скабееву. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД во вторник журналистка отметила, что «украинская делегация полностью дискредитировала себя в ПАСЕ». «Их поведение там уже в самом деле – притча во языцех... За что их там терпят, с их псевдопатриотическими бесконечными демаршами и концертами. В ПАСЕ они уже всех просто достали», – заметила Скабеева.

Что касается самих шансов на возвращение московской делегации в ПАСЕ, то они стали повышаться с конца прошлой недели. Тогда Турбьерн Ягланд призвал восстановить права России в ПАСЕ, поскольку решение 2015 года лишить ее права голоса нарушает ее устав, в частности статьи 7 и 8.

Не далее как в январе перспектива расставания России с ПАСЕ казалась неизбежной, однако уже в феврале украинская делегация раскрыла секрет: внутри ассамблеи запущен тайный сценарий возвращения россиян в эту организацию. Согласно этому плану, предсказывало издание «Гордон», на апрельской сессии ПАСЕ Тини Кокс предложит изменения в устав Совета Европы, нацеленные на реформу «санкционного механизма» ПАСЕ. Похоже, в понедельник этот сценарий начал сбываться. ПАСЕ назначила срочные дебаты по докладу об упрощении процедуры снятия санкций с российской делегации.

Но в украинской делегации пока не верят, что Ягланд и «российское лобби» смогут вернуть россиян в Страсбург. «Попытка Ягланда ничем не закончится», – заявил газете ВЗГЛЯД член делегации, зампред фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко. Однако замминистра иностранных дел России Александр Грушко так не думает. «Большинство в Совете Европы понимает, что без разрешения кризиса ситуация будет только усугубляться», – говорил Грушко ранее в интервью газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь германский политолог Александр Рар считает действия немецкой делегации осмысленными. «Я нахожусь здесь на одной немецкой политической конференции.

Все говорят, что для нас критически важны отношения с Россией, Россию нужно возвращать – возвращать и в ПАСЕ, и в Совет Россия – НАТО.

С россиянами нужно разговаривать и корректировать ситуацию», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

«Когда за возращение России выступала Австрия, украинцев это особо не волновало. А теперь, когда уже Германия предлагает – после пяти лет кризиса на Украине – все-таки начинать нормализацию отношений с Россией, украинцы впадают в истерику», – пояснил политолог. «Германия не может постоянно становиться заложником комплексов определенных стран, которые во всех своих проблемах всегда винят Россию», – подытожил Рар.