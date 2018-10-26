ПАСЕ и Россия разошлись по разным планетам

Взгляд
10 января, четверг  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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США втянули Россию в «войну заложников»

Остается непонятным, зачем Дмитрий Макаренко поехал навстречу своему арестуФото: facebook.com/dmitriy.mkr
Москва и Вашингтон погружаются в войну заложников. Ее жертвами уже считаются Мария Бутина, Пол Уилан, а теперь еще и Дмитрий Макаренко. Их аресты все больше напоминают «зеркальные ответы» спецслужб друг другу. Но в Кремле подчеркивают: мы в принципе никогда не используем людей «в качестве пешек» в дипломатических отношениях. Удалось ли американцам навязать России свой стиль игры? Подробности...
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Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

Сгорание в атмосфере спутника системы СПРН «Око» Минобороны назвало плановым выводом из эксплуатацииФото: РИА Новости
Россия планово свела с орбиты спутник «Космос-2430», который входил еще в советскую систему предупреждения о ракетном нападении «Око» и «Око-1». Сейчас в рамках создаваемой Россией Единой космической системы (ЕКС) на орбиту выходят спутники «Тундра». Насколько ЕКС отличается от советской системы и с чем связаны постоянные переносы сроков в пополнении космической группировки? Подробности...
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События в Румынии должны напугать Порошенко

Николае Чаушеску и Ион Илиеску: как один румынский диктатор сверг другогоФото: кадр из видео
В Румынии судят бывшее руководство страны, некогда организовавшее расстрел супругов Чаушеску. Это можно было бы счесть чисто локальной историей, если бы свержение румынской компартии не стало обкаткой технологии «цветных революций», впоследствии примененных в Югославии, Грузии и на Украине. Теперь эти революции пожирают собственных детей. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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У поезда российских инноваций отказали тормоза

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Глядя на тысячелетнее многообразие российских инноваций, я думал, можно ли предложить что-то еще? Ведь, кажется, мы перепробовали все – от дыбы до блокчейна. И когда я уже отчаялся, меня озарило. Ведь есть одна инновационная технология, которую до сих пор у нас ни разу не использовали! Подробности...
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Зависимости Китая от США пришел конец

Павел Волков, публицист
Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...
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Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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        • Таким же, как и 2018-й

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          ПАСЕ и Россия разошлись по разным планетам

          Сценка на одном из европейских гей-прайдов   10 января 2019, 18:40
          Фото: Wolfgang Rattay/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          «Правительство на другой планете живет, родной!» – говорил землянам житель Плюка из галактики Кин-дза-дза в знаменитом фильме Георгия Данелии. Эта цитата хорошо иллюстрирует очередной скандал между ПАСЕ и Россией, от которой потребовали разнообразия гендеров в делегации. Можно считать, что теперь наши и их парламентарии существуют в принципиально разных мирах.

          Именно так – по инопланетному выглядят требования ПАСЕ к составу российской делегации. Как заявил газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, на второй странице письма генерального секретаря ПАСЕ о правилах формирования делегаций говорится следующее:

          «В той степени, в которой позволяет численный состав делегации, национальные делегации должны формироваться таким образом, чтобы обеспечить справедливое представительство политических партий или групп, входящих в национальные парламенты. Национальным делегациям следует соблюдать гендерное равенство, по крайней мере в том же процентном соотношении, как и в национальном парламенте».

          Гендерные и политические пропорции – это еще ладно. Замешательство российских депутатов вызвала другая фраза: «Как минимум один член парламента недопредставленного пола назначается представителем делегации. В случае наличия других полов также назначаются в делегацию».

          Накануне это пожелание европейцев превратилось в недомем про «шесть полов». Толстой уточнил, что точного указания на присутствие в российской делегации представителей именно шести полов нет. Но сам он точно знает, что «современное европейское представление о гендерах насчитывает 54 гендера». «Все 54 они, конечно, не перечисляют, но шесть самых распространенных содержатся в отдельной главе в одной из резолюций Совета Европы, связанной с гендерным равенством», - пояснил депутат.

          Что же касается самой ПАСЕ, там не стали акцентировать внимание на множественных полах кандидатов, заявив, что имели в виду лишь необходимость о «сбалансированном представительстве женщин и мужчин», то есть «в той же пропорции, что и в национальном парламенте». 

          В Госдуме нынешнего созыва более 70 женщин, то есть около 15% от общего числа депутатов. О каких-либо особых гендерах, отличных от биологических полов, ни один депутат не заявлял. Поэтому, если Россия всё-таки решит отправлять делегацию в ПАСЕ, достаточно, чтобы на шесть-семь мужчин там приходилась одна женщина - тогда пропорция будет соблюдена.

          Другой вопрос, зачем вообще отправлять эту самую делегацию. Дело ведь не только в 6 или 54 или каком-то другом количестве гендеров, признаваемых европейцами.

          ПАСЕ живёт на другой планете не только в гендерной, но и во всех остальных сферах. Это, было понятно ещё в 1990-е годы, когда Россию регулярно грозили исключить из Совета Европы за войну в Чечне.

          Но кто-нибудь слышал ли о том, чтобы Украине озвучивали аналогичные угрозы в связи с войной в Донбассе? Правильно, не слышал, потому что этого не было. Зато 23 января 2018 года было принято постановление, в котором Донбасс назван «оккупированной Россией территорией» в полном соответствии с украинской пропагандой.

          Да, в постановлении содержались и не самые приятные для Киева формулировки вроде ненавязчивых пожеланий соблюдать права жителей Донбасса, но никаких санкций за их невыполнение не предполагалось. В результате Киев пожелания не выполнял, да и не собирается выполнять.

          Принципиальное отличие ПАСЕ от ООН в том, что европейская парламентская ассамблея в принципе не «заточена» под сближение позиций сторон и выслушивание всех существующих позиций. У ПАСЕ есть собственное мнение, как правило совпадающее с мнением Брюсселя, а все остальные позиции назначаются неправильными. Носители неправильных мнений лишаются права голоса – что и произошло с российской делегацией.

          Ну и зачем России платить довольно солидные суммы за участие в работе организации, где нашу страну не просто не слушают, а изначально назначают врагом всего светлого и приличного, что есть в Европе?

          Письмо про множественность гендеров в делегации - это яркий пример того, насколько далеки друг от друга современная Россия и большинство в ПАСЕ. Правда, значительная часть европейских избирателей тоже не желает разбираться ни в 54, ни в шести гендерах, им вполне достаточно изначально существующих двух.

          Конечно, можно добавить в этот короткий список еще и гомосексуалов и трансгендерами, однако непонятно, с какой стати предпочтения в постели или несоответствие психики биологическому полу должно становиться поводом для особого представительства в парламентской делегации.

          Современные европейские воззрения на равенство вообще выглядят довольно странно. Почему люди с определенной половой ориентацией или цветом кожи должны быть пропорционально представлены в парламенте, а люди с определенным цветом волос или глаз не должны? Почему не защищены права людей с родинкой на затылке? Почему мы забыли о левшах и дальтониках?

          Подобные требования выглядят настолько же абсурдными, как и пожелания к максимальному гендерному разнообразию российской делегации. Но ведь в Европе для «продвинутых» политиков и общественных активистов существование нескольких десятков гендеров, права которых требуют защиты, - это вполне себе объективная реальность.

          В результате Европа движется к описанному в «Кин-дза-дзе» разделению на пацаков и чатлан, вся разница между которыми заключалась в цвете лампочки направленного визатора. А потом одни другим «на голову сели».

          Нужно ли российской делегации принимать участие в чем-то подобном. Скорее всего, не нужно. До тех пор, пока ПАСЕ не станет местом для дискуссий, перестав быть площадкой обвинений России во всех смертных грехах, - однозначно не нужно. Сколько бы гендеров ни потребовалось для представительской делегации. 

          Определился победитель международного конкурса красоты среди трансгендеров Miss International Queen в Паттайе: им стал представитель Вьетнама Нгуен Хуонг. Конкурс проходит как часть уникального Тиффани-шоу – транс-кабаре, открывшегося в 1974 году


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